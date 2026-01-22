Artsen spoedeisende hulp: alcohol groter probleem dan vuurwerk

Terwijl het tijdens de jaarwisseling vooral ging over vuurwerk en geweld tegen hulpverleners, waarschuwen artsen op de spoedeisende hulp voor een ander, onderschat gevaar. Uit nieuwe cijfers blijkt namelijk dat het aantal alcoholincidenten onder minderjarigen opnieuw hoog is.

De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) maakt zich al langer zorgen over de sterke stijging van alcoholincidenten bij jongeren. In 68 van de 81 ziekenhuizen bleek het aantal minderjarigen met een alcoholvergiftiging tijdens de jaarwisseling opvallend hoog.

Volgens de NVSHA zijn de cijfers zorgwekkend. Voor de tweede keer registreerde de vereniging, in samenwerking met VeiligheidNL, het aantal alcoholgerelateerde incidenten rond de jaarwisseling. In totaal belandden 431 personen op een spoedeisende hulp (SEH), een spoedpost of in het oogziekenhuis vanwege alcoholgerelateerde incidenten. Opvallend is dat 57 van deze patiënten kinderen van 17 jaar of jonger waren. Een aantal dat het aantal vuurwerkslachtoffers benadert, aldus de NVSHA.

Groot probleem

“Alcoholincidenten zijn tijdens de jaarwisseling een groter probleem dan vuurwerk”, stelt dr. Yara Basta, voorzitter van de NVSHA en SEH-arts. “Deze patiënten liggen vaak lang op de SEH, omdat ze nog te dronken zijn om zelfstandig naar huis te gaan, of omdat er sprake is van (ernstig) letsel dat behandeld moet worden”, zegt Basta.

Niet alleen tijdens oud en nieuw, maar het hele jaar door gebeuren alcoholincidenten. Een deel van de patiënten ontwikkelt ernstige gezondheidsproblemen, vertoont agressie richting hulpverleners en komt ook vaker terug. “Er is nog te weinig aandacht voor de onderliggende oorzaken en structurele hulp.”

Topje van ijsberg

De NVSHA benadrukt dat de geregistreerde 431 gevallen slechts het topje van de ijsberg vormen. De reguliere zorginstroom loopt tijdens de jaarwisseling gewoon door, terwijl de SEH-capaciteit door de extra belasting van alcohol, vuurwerk en middelenmisbruik tot het uiterste wordt opgerekt. “De ernstigste ziektegevallen komen bij ons terecht, maar het overgrote deel van de alcoholincidenten wordt opgevangen door huisartsenposten”, stelt Basta.

Tijdens de jaarwisseling liep het op meerdere plekken uit de hand. Zo werden agenten bekogeld met vuurwerk en moest op meerdere plaatsen de ME worden ingezet:

1:30 Agenten bekogeld met vuurwerk, ME op meerdere plaatsen ingezet

De druk op de acute zorg was tijdens de nieuwjaarsnacht zo hoog dat sommige ziekenhuizen de registratie niet eens meer konden bijhouden. Zowel in Amsterdam als Den Haag lukte het door de grote instroom niet om patiënten met alcoholincidenten goed te registreren. Een ziekenhuis in Amsterdam bestempelde het registreren zelfs als “onbegonnen werk”.

Preventie

Daarnaast wijst de NVSHA op de financiële impact. De schade die samenhangt met alcohol kost de samenleving jaarlijks miljarden euro’s. Basta roept de onderhandelende partijen op om nu al werk te maken van preventie. “Het gaat hier om zorgkosten die door belasting- en premiebetalers worden opgebracht.” Volgens de NVSHA zijn concrete en effectieve maatregelen nodig, zoals strengere handhaving op de leeftijdsgrens en het verder terugdringen van alcoholreclame die kinderen en jongeren bereikt.