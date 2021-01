Nog steeds veel mensen wachten op terugbetaling vliegticket: 'Ik word aan het lijntje gehouden'

Bij het corona vakantiemeldpunt van de Consumentenbond zijn in drie weken tijd ruim 2600 meldingen binnengekomen. Vier op de vijf meldingen zijn een klacht, de anderen zijn complimenten. De meeste mensen meldden een klacht over vluchten, gevolgd door pakketreizen. De minste klachten komen binnen over accommodaties.

De Consumentenbond meldt dat de klachten over losse vliegtickets vooral gaan over trage terugbetaling als de vlucht is geannuleerd. Vooral consumenten die boekten via ticketwebsites zijn de dupe.

‘Krijg ik mijn geld nog terug?’

Eveline Malherbe uit Delft wacht al sinds vorig jaar juni op het geld dat ze terug moet krijgen van haar reis naar Australië. Die reis, waarvoor ze vier jaar had gespaard, kon niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Haar vliegtickets, die 2500 euro kostten voor haar en haar 12-jarige zoon, zijn geboekt via reisbureau eDreams.

Inmiddels heeft ze 700 euro teruggekregen van eDreams, maar ze is bang dat ze het overige bedrag niet meer terugkrijgt. “Iedere twee weken stuur ik ze een mail met daarin de vraag wanneer ik het bedrag terugkrijg. Dan krijg ik na lang wachten een vage mail terug met dat mijn dossier is afgesloten, maar het is juist níet afgerond”, zegt Eveline tegen Hart van Nederland.

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, zegt dat de binnengekomen klachten duidelijk laten zien dat consumenten die rechtstreeks boeken bij een luchtvaartmaatschappij vaker en sneller hun geld of voucher ontvangen. “We vermoeden dat airlines eerder hun eigen klanten terugbetalen dan dat ze bemiddelaars compenseren. We gaan hierover in gesprek met de sector en de betrokken toezichthouders.”

Incassobureau inschakelen

De meeste klachten die bij de Consumentenbond zijn binnengekomen gaan over Travix, het moederbedrijf van Budgetair, Cheaptickets en Vliegwinkel.nl. In totaal kwamen hier 353 klachten over binnen. Hun klanten melden massaal dat zij hun geld of voucher niet of veel te laat ontvangen. Ook de onbereikbaarheid van de ticketwebsites is een groot probleem.

Eveline zegt dat ze al hulp heeft gevraagd bij verschillende brancheorganisaties, maar telkens loopt ze tegen de muur op. Ze is nu zelfs in staat een incassobureau in te schakelen om haar geld terug te krijgen. “Dan ben ik wel een percentage van het bedrag kwijt, maar dat scheelt mij wel een hoop energie. Ik ben er doodmoe van.”

De gedachten dat Eveline het geld niet terugkrijgt, is voor haar extra pijnlijk aangezien ze jaren had gespaard om haar vrienden na twintig jaar weer te zien. “Dat wordt nu voor m’n gevoel onder m’n neus vandaan gegrist. Ik verwacht maar niet dat ik het ooit nog terugkrijg. Ik heb het gevoel dat ik aan het lijntje word gehouden.”

Klachten en complimenten

In totaal zijn er 1116 klachten binnengekomen over vluchten bij de Consumentenbond. Slechts 99 mensen meldden vluchten als een compliment. Bij de luchtvaartmaatschappijen valt het grote aantal klachten over Transavia op. Consumenten ergeren zich vooral aan de ruime tijd die Transavia neemt om de reissom terug te betalen.

Daarna zijn de meeste klachten binnengekomen bij pakketreizen (616). Bij pakketreizen gaan veel klachten over het niet kunnen inwisselen van vouchers voor geld. Vooral het grote aantal klachten over Corendon valt op. 316 mensen gaven pakketreizen een compliment. De minste klachten kwamen binnen over accommodaties: 394 klachten en 118 complimenten.