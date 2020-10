Steeds meer Nederlanders willen geld voor hun reisvouchers

Steeds meer Nederlanders verliezen het vertrouwen in vakantievouchers voor geschrapte pakketreizen. Duizenden gedupeerden willen hun geld nu terug. Nu vrijwel de hele wereld oranje kleurt is er de komende tijd niet tot nauwelijks zicht op alternatieve reizen.

Daarnaast vrezen veel reizigers ook dat ze straks definitief naar hun geld kunnen fluiten. Dit door de verwachte vloedgolf aan faillissementen bij reisbureaus. Dit blijkt uit een rondgang van Hart van Nederland langs de Consumentenbond, claimbureau Aviclaim en reiskoepel ANVR.

‘We wachten al maanden op ons geld’

Kees en Janneke ‘t Hart boekten begin dit jaar bij reisorganisatie TUI. Het oog viel op een luxe vakantie naar Marsa Alam in Egypte. ”We hadden een hele drukke periode achter de rug na het overlijden van de echtgenoot van onze dochter. We wilden er even tussenuit met z’n tweeën.” Ze betaalden de hele reissom van 3000 euro en zouden begin april vertrekken. De rest is natuurlijk te raden, vanwege de uitbraak van het coronavirus ging die reis niet door. Ze kregen een reisvoucher ten waarde van de geboekte reis.

Lees ook: Luchtvaartmaatschappijen moeten geannuleerde vliegtickets binnen zeven dagen terugbetalen

Maar Drie manden geleden besluit het paar toch dat ze hun geld terug wilden hebben. “We houden graag de regie zelf in eigen handen, dus gingen we naar een vestiging van TUI, maar die wilden ons niet helpen. Reden: we hadden online geboekt.” En dus stuurden Kees en Janneke ‘t Hart een brief naar TUI, maar zonder resultaat. Tot op de dag van vandaag wacht het echtpaar nog steeds op hun 3000 euro.

‘Voucherbank’ nodig om faillissementen te voorkomen

Het grote probleem dat veel reisorganisaties op dit moment hebben, is dat ze niet genoeg geld in kas hebben om alle vouchers tegelijk uit te betalen. Om die reden zijn de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) in gesprek met de overheid. Dit om te organiseren dat reisorganisaties geld kunnen lenen van de overheid om hun tijdelijke financiële tekorten aan te vullen en te overbruggen.

Lees ook: Reisbranche stelt gerust: voucherpaniek is nergens voor nodig

Mirjam Dresmé van de ANVR legt uit dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken dat ze al hun geld kwijt kunnen raken. “Al die mensen die vouchers hebben ontvangen, hebben SGR-dekking. Dat betekent, ook bij faillissement van de touroperator, dat je uitbetaald krijgt.” Het totale bedrag aan reisvouchers met een SGR-garantie is op dit moment ongeveer 600 miljoen euro.