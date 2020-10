Reisbranche: voucherpaniek is nergens voor nodig

Consumenten hoeven zich geen zorgen te maken over het al dan niet terugkrijgen van geld voor hun reisvoucher. Dat stellen reisbranchevereniging ANVR en garantiefonds SGR.

Zij merken op dat er onrust is ontstaan onder reizigers dat reisorganisaties niet over voldoende financiële middelen beschikken om de reisvouchers terug te betalen. “Maar iedereen met een voucher met een SGR-garantie kan erop rekenen dat zij deze binnen een jaar kunnen verzilveren”, zegt de directeur van SGR, Erik Jan Reuver.

Reuver licht toe: “Nederlanders kunnen zes maanden na het ontvangen van een reisvoucher hun geld terugvragen. Voor de mensen die in maart een voucher ontvingen voor hun geannuleerde reis, is dat moment aangebroken. Reisorganisaties hebben echter twaalf maanden de tijd om het geld terug te geven. Daar zou verwarring over zijn ontstaan.”

‘Niet genoeg geld om vouchers uit te laten betalen’

Reuver beaamt dat veel reisorganisaties op dit moment niet genoeg financiële middelen hebben om alle vouchers tegelijk uit te betalen. “Veel reisorganisaties hebben kosten gemaakt voor de geboekte vakanties in het voorjaar, zoals hotelboekingen. Veel van deze hotels willen de reisorganisaties niet terugbetalen, waardoor een groot aantal reisorganisaties inderdaad gebrek aan financiële middelen heeft.”

Met die reden zijn de ANVR en SGR in gesprek met de overheid om te organiseren dat reisorganisaties geld kunnen lenen van de overheid om hun tijdelijke financiële tekorten aan te vullen en te overbruggen, aldus Reuver.

600 miljoen aan openstaande reisvouchers

Het totale bedrag aan reisvouchers met een SGR-garantie is ongeveer 600 miljoen euro. Het is voor reizigers lastig om een reisvoucher te gebruiken voor een nieuwe reis omdat een vakantie in het buitenland momenteel nauwelijks mogelijk is. Op een paar landen in Europa na, kleurt de hele wereld (code) oranje of rood op de reisadviespagina van Buitenlandse zaken.

ANVR-reisondernemingen volgen het reisadvies van het ministerie en organiseren geen reizen naar oranje en rode bestemmingen. Naar de enkele ‘gele’ landen of gebieden is nog wel te reizen.

ANP