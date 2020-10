De tweede coronagolf stopt vooralsnog nog niet. Woensdag 22:00 werden de nieuwste coronamaatregelen van kracht. Zo moet de horeca de deuren voor vier weken sluiten, is alcohol kopen na 20:00 verboden en stellen meerdere winkelketens al zelf een mondkapjesplicht in. Het laatste nieuws lees je hier.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op donderdag: 7.833

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op donderdag: 1.475

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care op donderdag: 301

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 6.650

Update 06:18 – ‘Vertrouwen in vakantievouchers neemt rap af’

Het vertrouwen in vakantie- en vliegvouchers voor geschrapte pakketreizen en tickets slinkt met de dag. Dat meldt De Telegraaf op basis van een rondgang. Duizenden Nederlanders willen nu geld terug, omdat er dit jaar nauwelijks zicht is op alternatieve reizen.

Rechtsbijstandsverzekeraars, de Consumentenbond, claimbureaus en reiskoepel ANVR merken de laatste weken een groeiende vraag naar geld terug. Ook wordt vaker (juridische) hulp ingeroepen om het recht op geld terug nu te verzilveren, omdat veel gedupeerde reizigers vrezen dat het straks te laat is door een verwachte tsunami van faillissementen.

De tegoedbonnen voor (ANVR-)pakketvakanties zijn dit jaar nog gedekt door garantiefonds SGR tegen bankroet. Losse vliegtickets niet. Er staat naar schatting voor zo’n 3 miljard euro uit aan vouchers.

Donkere wolken stapelen zich boven de reisindustrie op, stelt Erik-Jan Reuver van SGR, die de (ANVR-)pakketvouchers dekt tegen bankroet, met uitgifte tot 31 december 2020. “Daarna kunnen we dat risico zelf niet langer opbrengen. We zijn in gesprek met Economische Zaken over een speciale voucherbank met langlopende zachte leningen voor touroperators om hun klantschulden af te lossen.”

Update 06:04 – Vorige week 150 mensen meer overleden dan gewoonlijk

Vorige week zijn er naar schatting 2950 mensen overleden, ongeveer 150 meer dan verwacht voor deze periode. Volgens statistiekbureau CBS valt de hogere sterfte samen met de opkomende tweede golf van de corona-epidemie in Nederland. Het aantal overledenen is wel iets lager dan in de voorgaande week, toen er 2977 mensen doodgingen.

In week 41, van 5 tot en met 11 oktober, overleden volgens de cijfers in totaal 109 Covid-19-patiënten, in week 40 waren dat er 101. In week 39 waren het er nog 81. Het CBS benadrukt dat mogelijk niet iedereen met corona zich laat testen en dat daarnaast de registratie kan achterlopen, wat betekent dat het werkelijke aantal overleden mensen met corona waarschijnlijk hoger ligt.

Tijdens de eerste coronagolf was het sterftecijfer negen weken lang hoger dan normaal. Er overleden in totaal tijdens de eerste golf tienduizend mensen bij wie Covid-19 de vermoedelijke doodsoorzaak was. Daarna zakte het sterftecijfer. Halverwege augustus, in week 33 en 34 was het sterftecijfer ook hoger dan verwacht, vanwege de hittegolf.