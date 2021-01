Nederland zit al drie weken op slot, maar de lockdown lijkt vooralsnog niet het gewenste effect te hebben. De besmettingscijfers zijn weliswaar over het hoogtepunt, maar het aantal ziekenhuisopnames blijft hoog. Ook op de ic-afdelingen blijft het druk. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op woensdag: 7.142, dat zijn er 743 meer dan op dinsdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op woensdag: 2.827, dat zijn er 55 minder dan op dinsdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op woensdag: 696, dat zijn er 27 minder dan op dinsdag

– Aantal sterfgevallen dat gemeld is op woensdag: 175, in totaal 11.999 geregistreerde coronadoden tot nu toe

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 05.34 – Gedetineerden klagen gevangenisdirecteur aan om coronaverspreiding

Negentien gedetineerden van de penitentiaire inrichting in Heerhugowaard hebben aangifte gedaan tegen hun gevangenisdirecteur. Zij stellen hem verantwoordelijk voor de verspreiding van corona binnen de inrichting: het dragen van mondkapjes wordt hen verboden. Dat schrijft de Volkskrant.

Volgens de aangifte zijn op alle afdelingen in Heerhugowaard gedetineerden de afgelopen maanden besmet geraakt met het coronavirus, op sommige afdelingen zou meer dan driekwart van de gedetineerden besmet zijn.

De ondertekenaars van de aangifte wijten de virusuitbraak onder meer aan het mondkapjesverbod voor gedetineerden. Zo zouden zij onder meer zonder beschermingsmiddelen gezamenlijk werk moeten verrichten in dezelfde ruimte. Gedetineerden die dit weigeren – ook wanneer zij in de risicogroep vallen – zouden worden ‘bedreigd met extra sancties zoals langere opsluiting op cel’ of zouden te horen krijgen dat bij werkweigering de datum voor voorlopige invrijheidstelling gevaar loopt.

Update 05.17 – Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland stijgt verder

Het aantal nieuwe vastgestelde besmettingen die afgelopen etmaal in Duitsland zijn vastgesteld, is verder gestegen. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM heeft donderdagochtend gemeld dat er 26.391 nieuwe gevallen zijn ontdekt in de laatste 24 uur.

Dat is een toename van ongeveer 5000 ten opzichte van het aantal dat woensdag werd gemeld. Toen was er sprake van een verdubbeling van het aantal nieuwe besmettingen. Tot dusver zijn er in Duitsland meer dan 1,8 miljoen coronabesmettingen vastgesteld.

Het Duitse dodental van de corona-epidemie liep afgelopen etmaal op met 1070. In totaal zijn in Duitsland nu zeker 37.607 personen overleden aan de gevolgen van Covid-19.

Update 02.09 – Aruba neemt meer coronamaatregelen

Vanwege de grote toename van het aantal coronabesmettingen op Aruba heeft de regering woensdag bekendgemaakt vanaf 7 januari extra maatregelen in te voeren. Zo wordt de avondklok die enkele dagen voor oud en nieuw is ingesteld, verlengd tot eind januari. Dat betekent dat alle winkels om 22.00 uur moeten sluiten en niemand na 23.00 uur de straat op mag. Daarnaast is het verboden om vanaf 19.00 uur op een parkeerplaats of een strand te zijn. Daarmee wil de overheid voorkomen dat mensen in groepen bijeenkomen.

Aruba kende dinsdag 110 nieuwe coronabesmettingen, woensdag waren het er 96. Daarmee is het aantal mensen dat momenteel met het virus besmet is gestegen tot 488. Met de stijging neemt de druk op het ziekenhuis toe. De overheid wil er alles aan doen om een derde coronagolf op het eiland te voorkomen, na de eerste golven vorig jaar in maart en april en in september.