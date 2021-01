Aantal nieuwe coronabesmettingen schiet weer omhoog: richting de 10.000

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is de afgelopen fors toegenomen. Tussen woensdag- en donderdagochtend zijn er bij gezondheidsdienst RIVM 9.737 positieve tests gemeld, ruim 2.600 meer dan een dag eerder.

De besmettingscijfers schommelen al dagen rond de 6.000 à 7.000 nieuwe gevallen. Zondag daalde het aantal positieve tests eerst fors naar 7.438. De dagen erna nam het aantal nieuwe besmettingen gestaag af naar 6.399 geregistreerde gevallen op dinsdag. Woensdag stegen de cijfers echter weer een beetje: toen waren er 7.128 positieve testuitslagen blijkt uit gecorrigeerde cijfers.

Sterfgevallen flink gedaald

De grootste coronabrandhaard van het land is Amsterdam. Daar zijn in de afgelopen dag 373 nieuwe gevallen bijgekomen. Een dag eerder waren dat er nog 341. De hoofdstad wordt gevolgd door Rotterdam: in de havenstad nam het aantal positief geteste inwoners personen toe van 165 naar 235. Daarna komen Den Haag (235), Ede (135) en Almere (125).

Het aantal geregistreerde coronadoden steeg in het afgelopen dag met 85. Dat wil echter niet zeggen dat al deze mensen in het laatste etmaal zijn overleden, sterfgevallen worden soms met vertraging doorgegeven aan het RIVM. Op woensdag werden er 175 sterfgevallen gemeld.

‘Plateau ziekenhuisopnames’

In de afgelopen dag zijn er in totaal 260 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Op dit moment liggen er in de ziekenhuizen 2.756 mensen die corona hebben, dat zijn 71 minder dan een dag eerder. Van de opgenomen coronapatiënten liggen er 704 op de intensive care, acht meer dan op woensdag.

“Er liggen nu ongeveer evenveel coronapatiënten in de ziekenhuizen als negen dagen geleden, op 29 december”, aldus voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. “We zitten nu dus op een plateau en lijken zelfs licht over de top te zijn, die op 5 januari lag.”

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt verder dat er in het afgelopen etmaal negentien coronapatiënten zijn overgeplaatst, waaronder zes ic-patiënten. Acht Nederlandse coronapatiënten liggen op dit moment op de intensive care in een Duits ziekenhuis, evenveel als op woensdag.

Volgens Kuipers is de afgelopen week in de ziekenhuizen ingezet op het vrijmaken van capaciteit. Hierdoor is er nu voldoende capaciteit om coronapatiënten over te plaatsen om zo de druk op de zorg beter te verdelen.

