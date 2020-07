Het blijft klachten regenen over CheapTickets, gedupeerden krijgen al maanden geen contact

De coronacrisis duurt al vier maanden en toch zijn klanten van vliegticketaanbieder CheapTickets nog altijd niet geholpen. Ze hebben voor flinke bedragen een vlucht geboekt en willen graag waar ze recht op hebben: geld terug of desnoods een voucher. Maar het bedrijf laat al maanden niks van zich horen en is onbereikbaar via telefoon of mail. Gedupeerde klanten vrezen voor hun geld.

Op klachtensites en sociale media regent het ook klachten over het bedrijf. Zeker honderden mensen vragen zich af of ze ooit nog iets terugzien van hun geld. Ze betaalden voor een vlucht die geannuleerd werd in verband met de reisrestricties door de coronacrisis.

Problemen door coronacrisis

Zelfs klanten die in maart – toen het virus uitbrak in Europa – een vlucht hadden staan, hebben nog geen duidelijkheid. Ook Dianthe Blank uit Zaandam wacht al vier maanden. Ze zou in maart met drie vriendinnen heen en weer naar Praag vliegen voor 150 euro per persoon.

Dat tripje ging niet door. Balen, vond ze, maar begrijpelijk. Ze boekte via CheapTickets en ontving gelijk na de annulering een mail waarin stond dat zij en haar vriendinnen via een formulier hun geld terug konden vragen. Het formulier vulden ze netjes in, maar geld hebben ze nog niet gezien.

In de periode die volgt, beginnen de vriendinnen te twijfelen over de betrouwbaarheid van CheapTickets. “We worden nergens van op de hoogte gehouden. We hebben al zekers tien mails gestuurd, maar nog geen enkele reactie gekregen”, aldus Dianthe.

Geen geld terug

Inmiddels is het zelfs hoogst onzeker of ze het geld überhaupt nog wel terugkrijgen. “Tot onze frustratie kregen we een maand geleden opeens een mail dat we geen geld terug krijgen, maar een voucher krijgen. Terwijl in de eerste mail stond dat wel geld zouden krijgen.”

Dianthe trok de stoute schoenen aan en zocht contact met EasyJet, de vliegmaatschappij waarmee ze naar Praag zouden vliegen. CheapTickets is namelijk slechts een ‘tussenpersoon’. Wat bleek: EasyJet had het geld al aan CheapTickets teruggestort. Maar dat bedrijf onthield zich nog steeds van iedere vorm van communicatie. “We krijgen geen enkele reactie. Wij zijn ten einde raad en kunnen het geld goed gebruiken.”

CheapTickets compleet onbereikbaar

Ook Wim Rietveldt uit Bodegraven hekelt het gebrek aan communicatie door CheapTickets. Wim en zijn vrouw hadden voor 900 euro aan tickets naar Turkije en terug. Net als Dianthe en haar vriendinnen wachten zij al vier maanden op duidelijkheid.

Wim trok al eerder aan de bel. Begin mei sprak Hart van Nederland hem omdat hij geen stap verder kwam in de afhandeling van zijn geannuleerde vluchten. “Cheaptickets heeft hun kantoor gesloten, ze beantwoorden geen e-mails van klanten en ook telefonisch zijn ze onbereikbaar”, vertelde hij.

Nu, 2,5 maand verder, is Wim nog geen centimeter opgeschoten. “Het is enige dat ik kreeg, was een mailtje dat ze het betreuren dat ik de publiciteit had opgezocht.”

Kay kreeg wél contact

Kay Kok uit Nijmegen heeft woensdag wél contact met een medewerker van CheapTickets. Ook hij wachtte al vier maanden. Kay boekte vluchten naar de Verenigde Staten en naar Kroatië.

Hij deed allerlei pogingen om in contact te komen met het bedrijf, bijvoorbeeld via de chat op de website. “Ik kreeg daar alleen maar geautomatiseerde berichten, maar vandaag reageerde er plotseling een medewerker. De vraag over mijn reis naar Kroatië is opgelost, maar ook ik heb nog geen geld terug voor mijn reis naar Amerika.”

‘Onze oprechte excuses’

CheapTickets begrijpt dat het erg vervelend is voor de mensen die nu al maanden in onzekerheid zitten. Maar volgens het bedrijf krijgen zij sinds de uitbrak van het coronavirus veel meer vragen te verwerken.

Het bedrijf heeft recent in een Facebookbericht gereageerd op de vele ontevreden klanten. Het bedrijf biedt excuses aan. “We begrijpen dat het frustrerend is als je lang op een antwoord moet wachten, of als je moeite hebt om ons te bereiken en als je niet het serviceniveau krijgt wat je van ons gewend bent. Al vanaf het begin van de coronacrisis ontvangen wij een extreme hoeveelheid vragen, wijzigingen en annuleringen.”

Dat het zo lang duurt totdat er duidelijkheid is, ligt volgens het bedrijf aan de luchtvaartmaatschappijen. “Veel luchtvaartmaatschappijen hebben ons al aangegeven maanden nodig te hebben om tot uitbetaling over te kunnen gaan. We zijn druk bezig om al onze klanten met geannuleerde vlucht te voorzien van een email met vervolgstappen. We doen echt wat we kunnen binnen de capaciteit die we hebben.”