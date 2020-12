Reisaanbieders houden zich niet altijd aan de regels, Consumentenbond start meldpunt

Veel vakanties en reizen zijn geannuleerd of omgeboekt sinds de uitbraak van het coronavirus. Daarbij hielden reisaanbieders zich niet altijd aan de regels. Om duidelijk te krijgen welke problemen er nu nog zijn, start de Consumentenbond een meldpunt.

De organisatie kreeg sinds het begin van de coronacrisis “vele honderden” klachten over luchtvaartmaatschappijen, reisorganisaties, vakantieparken en boekingswebsites. Sommige aanbieders dwongen consumenten om vouchers te accepteren of betaalden geld van geannuleerde vluchten niet op tijd terug. Soms ook werd niet de hele reissom vergoed, of werden bij het omboeken onterecht kosten berekend. Klantenservices waren bovendien vaak slecht, of helemaal niet bereikbaar.

Knelpunten in beeld

De Consumentenbond sprak daarover met brancheorganisaties, reisaanbieders, politiek en ook met toezichthouders Autoriteit Consument & Markt en Inspectie Leefomgeving en Transport. Een deel van de klachten werd opgelost, voor andere is beterschap beloofd. Met het nieuwe meldpunt wil de consumentenorganisatie zien of er nog steeds knelpunten zijn.

Reisaanbieders moeten zich aan wettelijke regels houden

Directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond: “Wij hebben begrip voor de moeilijke situatie waarin reisaanbieders zitten. Maar dat wil niet automatisch zeggen dat consumenten daar voor op moeten draaien. Reisaanbieders moeten zich, ook in deze bijzondere omstandigheden, houden aan de wettelijke regels.” Overigens zijn ook positieve ervaringen welkom op het meldpunt.

