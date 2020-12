Het wordt moeilijker voor mensen buiten de Europese Unie on maar Nederland af te reizen. Een deel van de reizigers moet vanaf 15 december vanaf 18.00 uur namelijk een negatieve testuitslag laten zien als ze Nederland inreizen.

Het gaat om een reizigers uit landen van buiten het EU/Schengengebied dat niet op de lijst van veilige landen van de Europese Unie staat.

Reizigers uit de landen Australiƫ, Japan, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Zuid-Korea, Thailand, Uruguay, Singapore en China (als China ook weer Europese reizigers toelaat) vallen onder deze groep en moeten een negatieve test laten zien. Verder moeten zij ook een door de reiziger zelf ondergetekende verklaring overhandigen als zij per vliegtuig of per schip naar Nederland reizen.

Lijst kan nog aangepast worden

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft wel aan dat de lijst van veilige landen iedere moment kan veranderen. Nederlanders en andere EU-inwoners en hun familielieden die van buiten de EU-Schengen terugreizen naar hun thuisland hoeven geen negatieve coronatest en verklaring te overhandigen.