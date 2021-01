Ondernemers ten einde raad nu lockdown verlengd gaat worden: 'Op 20 januari gaan wij open'

Duizenden ondernemers zitten in nood. De lockdown wordt vermoedelijk verlengd en ondernemers vrezen voor een bloedbad, want ze krijgen naar eigen zeggen te weinig steun. Winkeleigenaar Ton Kelders uit Maarssen dreigt zelfs open te gaan op 20 januari. “We hebben geen andere mogelijkheid.”

Een van Kelders’ grootste frustraties is het feit dat supermarkten wel open zijn en zijn kledingwinkel dicht moet blijven. “De Albert Heijn kan toch ook bestellingen bezorgen?”, vraagt Kelders zich af. Ook vond hij het moeilijk om te zien dat er bij supermarkten een enorme rij stond voor de verkoop van Staatsloten.

‘Wij gaan open’

Kelders en een aantal andere ondernemers zijn zo wanhopig dat ze dreigen de deuren te openen, ondanks de verlenging van de lockdown. “Wij gaan op 20 januari open om een paar centen te verdienen. We hebben geen andere mogelijkheid. Wij moeten huren betalen, salarissen betalen en de NOW-regeling slaat op dit moment nergens op.”

Zondag opende een restaurant in Eindhoven al de deuren. “We wachten geen dag langer op ‘hoopvol’ nieuws vanuit Den Haag”, vertelden ze in een video op Facebook. Het restaurant is inmiddels weer gesloten na een laatste waarschuwing van de gemeente.

Dreigementen

Ook Kelders’ kledingwinkel zal snel moeten sluiten van de gemeente. “Men dreigt de zaak dicht te spijkeren binnen een kwartier en een boete te geven. Daarnaast is er een dreigement dat als je opengaat, je na de lockdown ook niet meer open mag.”

Dat schrikt de ondernemer nog niet af. Maar of hij de 20e nou écht open gaat? Kelders vindt het vooral belangrijk om een signaal af te geven. “Het signaal wat ik af wil geven is dat alle condities verbeterd moeten worden en dat we open mogen, of gedeeltelijk open mogen of pakketjes mogen geven. Of dat we voldoende gecompenseerd worden. Dan is het een prima signaal geweest.”

Paniek bij ondernemers

Hoeveel ondernemers de deuren willen openen is onduidelijk, maar de brancheverenigingen INretail en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) denken dat het om een kleine groep gaat. Robèr Willemsen van KHN keurt het gedrag af. “Ik begrijp wel de paniek bij de ondernemers in Eindhoven, maar ik vind het niet goed wat er is gebeurd. Dit is onverstandig en moeten mensen niet doen.”

De brancheverenigingen hopen dat dinsdag het steunpakket voor ondernemers wordt uitgebreid. “Het is voor ons belangrijk dat de compensatie verhoogd wordt. Ook vind ik dat er een plan moet komen voor de heropening van de economie”, aldus Willemsen. De retailmarkt pleit voor afhaalloketten om nog wat kosten te dekken.

Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken laat weten dat er nog geen duidelijkheid is over eventuele nieuwe steunpakketten. Morgen zal er bij de persconferentie wel iets over gezegd worden, maar de details worden pas later deze week verwacht.