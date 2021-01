Restaurant in Eindhoven gaat ondanks harde lockdown tóch open: 'De maat is vol'

De horeca moet vanwege de corona-uitbraak al sinds oktober de deuren dichthouden. Twee ondernemers in Eindhoven hebben meer dan genoeg van de verplichte sluiting en laten daarom weer gasten toe in hun BBQ-restaurant De Kiet.

Omroep Brabant meldt dat er zondagavond verschillende gasten zaten te eten in de zaak aan de Edisonstraat. Mensen lopen in en uit, bevestigen gasten die er hebben gegeten aan de regionale omroep. Bij de deur staat een krijtbord met daarop: “Geen mondkapje, geen probleem. Wij leven in liefde, nooit in angst. Leef een beetje.”

‘Al maanden in de kou’

Eigenaren ‘Nassim en Quincy’ kondigden hun actie afgelopen vrijdag al aan op Facebook. “Wij hebben besloten dat we onze deuren openen voor gasten. En we houden ze open”, aldus de twee horecaondernemers. “Als er een ding is wat wij hebben geleerd van ondernemerschap, dan is dit zelfredzaamheid.”

Het kabinet bepaalde half oktober – dus nog voor de huidige lockdown – dat de horeca vanwege de oplopende besmettingscijfers dicht moest. Het duo is niet te spreken over het huidige coronabeleid. “Al maanden worden we in de kou gelaten. De schade is groot en onnodig. De maat is vol”, valt in het Facebook-bericht te lezen.

‘Kom op voor je zaak!’

“We wachten geen dag langer op ‘hoopvol’ nieuws vanuit Den Haag”, verdedigen de horecabozen hun actie. “We hebben inmiddels allang gezien dat zij ons niet gaan helpen.”‘ Nassim en Quincy roepen tot slot collega’s op om ook de coronabeperkingen aan hun laars te lappen. “Ben jij ondernemer en voel je je machteloos? Sta op, en kom op voor je personeel en je zaak!”

In een video roept het tweetal andere restaurants op vanaf 17 januari de deuren te openen. “Ongeacht de maatregelen en ongeacht wat er voor onzin verzonnen wordt”, zeggen ze. “Grijp op 17 januari je kans. Je gaat geen vrijheid krijgen. Je moet het nemen. Hou je rug recht.”

Laatste waarschuwing

Toen handhavers zondagavond ter plaatse kwamen, was het restaurant al leeg. De restauranteigenaren zijn wel aangesproken op de openstelling, zo schrijft de gemeente Eindhoven in een schriftelijke reactie. Het restaurant heeft namens de handhavers en de politie een laatste waarschuwing gekregen. Als het restaurant nogmaals de coronaregels overtreedt, wordt de zaak voor onbepaalde tijd gesloten.

