LIVEBLOG | Verlenging lockdown op tafel tijdens Catshuisberaad

Nederland zit al drie weken op slot, maar de lockdown lijkt vooralsnog niet het gewenste effect te hebben. De besmettingscijfers zijn weliswaar over het hoogtepunt, maar het aantal ziekenhuisopnames blijft hoog. Ook op de ic-afdelingen blijft het druk. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op zaterdag: 7.383, dat zijn er 764 minder dan op vrijdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op zaterdag: 2.567, dat zijn er 69 minder dan op vrijdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op zaterdag: 693, dat zijn er 7 minder dan op vrijdag

– Aantal sterfgevallen dat gemeld is op zaterdag: 139, er zijn tot nu toe 12.312 coronadoden geregistreerd

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 8:45 – OMT-lid De Jong: langere lockdown vanwege langzame daling cijfers

De huidige lockdown moet worden verlengd nu het aantal coronabesmettingen in Nederland slechts langzaam daalt, dat zegt viroloog van het Amsterdam UMC en OMT-lid Menno de Jong tegen AT5. “Als de lichte daling niet doorzet en tegelijkertijd de Engelse mutatie meer de overhand gaat nemen, dan zit je zelfs eerder aan striktere maatregelen te denken. Het is een spannende tijd moet ik zeggen”, aldus De Jong tegen de Amsterdamse zender.

Update 8:30 – Verlenging lockdown op tafel tijdens Catshuisberaad

Wat moet er gebeuren na 19 januari als de huidige lockdown afloopt? Die vraag staat centraal tijdens het Catshuisberaad zondag waarin een deel van het kabinet overlegt met deskundigen, onder wie RIVM-directeur Jaap van Dissel, over de coronaontwikkelingen.

Waarschijnlijk wordt de lockdown verlengd. Een verlenging van een week of twee ligt dan voor de hand, zeggen ingewijden. Aanscherping van de maatregelen wordt ook niet uitgesloten. De besmettingscijfers zijn nog steeds veel te hoog, zei premier Mark Rutte vrijdag nog. Wel lijkt het aantal ziekenhuis- en ic-opnames wat af te vlakken. Ook in andere landen zoals Duitsland is de lockdown verlengd.