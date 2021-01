Helft Nederlanders wordt somber als lockdown nog langer gaat duren

Een verlenging van de lockdown na 19 januari zal een negatieve invloed hebben op de gemoedstoestand van veel Nederlanders. Bijna de helft van hen (49 procent) zegt somber te worden als de strenge maatregelen langer gaan duren dan gepland.

Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 3000 mensen. Voor de rest van Nederland zou dat besluit geen invloed hebben op hun humeur. Een deel van het kabinet overlegt zondag samen met deskundigen over de coronaontwikkelingen tijdens het Catshuisberaad. De verwachting is dat de lockdown met twee weken zal worden verlengd. Ook een aanscherping van de maatregelen wordt niet uitgesloten. De besmettingscijfers zijn namelijk nog te hoog, zei premier Rutte vrijdag nog. Zondag werden nog 6657 nieuwe coronabesmettingen gemeld.

Scholen weer open?

Een verlening van de lockdown zou ook betekenen dat scholen langer dicht blijven en ouders naast hun werk langer thuisonderwijs zullen moeten geven. Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt het een verstandig idee om scholen ook tijdens de verlening gesloten te houden, zo blijkt uit ons onderzoek. Een op de vijf ouders geeft wel aan het steeds moeilijker te vinden om het thuis lesgeven te combineren met hun werk. Ongeveer evenveel ouders zegt daar geen problemen mee te hebben.

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.