Ouders van kinderen uit het speciaal basisonderwijs zitten met de handen in het haar. Ook deze kinderen moeten tot ten minste 17 januari thuisonderwijs volgen, maar ze kunnen de omschakeling vaak lastig maken. Hierdoor kan de spanning thuis hoog oplopen.

Scholen mogen ‘kwetsbare kinderen’ wel nog steeds fysiek les geven. Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders ziet dat speciaal onderwijsscholen voor een groot dilemma staan: “Scholen mogen samen met de gemeente bepalen wie kwetsbaar is, maar als je in het speciaal onderwijs werkt is ieder kind kwetsbaar.”

Geen juf

Jessica Bollen is enorm opgelucht als haar tienjarige zoon Thobias eind augustus eindelijk weer naar school kan. Hij heeft autisme en ADHD en regelmaat is heel belangrijk voor hem. De eerste lockdown is zwaar geweest voor het gezin. Jessica heeft ook nog een zoontje van acht en een dochter van twaalf jaar oud. Allemaal krijgen ze thuisonderwijs.

Bij Thobias moet alles uit de kast worden getrokken om hem aan het leren te krijgen. “Mama is in zijn ogen geen juf, dus hij zegt gewoon: nee, ik ga niet leren,” vertelt Jessica aan Hart van Nederland. Het thuiszitten maakt hem tijdens de eerste lockdown zo onhandelbaar dat zijn ouders hem bijna laten opnemen. Als haar zoon begin deze week hoort dat hij weer niet naar school mag slaat hij volledig dicht. Thobias raakt zijn thuiswerkpakket niet aan en zit alleen maar op zijn PlayStation.

Schelden en schoppen

Bij het netwerk voor ouders van kinderen met autisme Mama Vita komen veel hulpvragen binnen. Vrijwilligster Claudette Nouris maakt zich zorgen. “Het is sowieso al zwaar om een kind te hebben met autisme. De kinderen kunnen nu niet ventileren. Ze gaan dingen kapot maken in huis en schelden en schoppen. Je kan dit deze kinderen ook niet uitleggen.”

Moeder Jessica ziet het liefst dat haar zoon na de kerstvakantie in aanmerking komt voor noodopvang. Dit is nu niet zo, omdat ze in verband met burn-outklachten thuis zit. “Ik weet hoe belangrijk het is om je aan de maatregelen te houden,” zegt ze. “Ik snap dat we het offer moeten brengen met z’n allen, maar dit werkt gewoon niet”. Het maakt de moeder emotioneel. Thobias vertelt haar constant hoe graag hij weer naar school zou willen gaan. “Als ouders weten we niet meer hoe we deze klus moeten gaan klaren. Zijn toekomst ziet er nog minder rooskleurig uit.”