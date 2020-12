Basisschoolleerlingen hebben plotseling laatste lesdag: 'Nu kan ik mijn vriendjes niet meer zien'

Door de nieuwe harde lockdown zijn de deuren van scholen opnieuw gesloten. Leerlingen krijgen waar mogelijk tot zeker 17 januari thuis les. De kinderen van basisschool De Buut in Zoetermeer zijn teleurgesteld. Dit omdat de laatste dagen voor de kerstvakantie misschien wel de leukste schooldagen van het jaar zijn.

Volgens de Rijksoverheid is de maatregel erop gericht het aantal reisbewegingen van volwassenen te beperken en daarmee de verspreiding van het virus terug te dringen. “Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de scholen draagt hieraan bij.”

De kinderen balen enorm van de schoolsluiting. “Ik vind het niet fijn, want dan kan ik al mijn vriendjes niet meer zien”, zegt een van deleerlingen. “Ik verheugde me heel erg op het kerstdiner”, zegt een ander klasgenootje. Ook een van de meiden geeft aan dat ze best verdrietig was. “Ik ga iedereen missen in de klas, ook al vind ik niet iedereen even aardig.”

Kerstdiner wordt nieuwjaarsdiner

Nicky Hereijgers is directeur van de basisschool in Zoetermeer. Ze stond dinsdagmiddag de leerlingen uit te zwaaien na twee hectische dagen. “De eerste keer had ik hem zien aankomen, toen werd er wel vaker over gesproken. Maar nu was het best onverwacht”, zo zegt ze tegen Hart van Nederland. “Toen lekte er wat uit, maar niets was nog zeker. We hebben wel voorzichtig wat plannen gemaakt. We gaan er het beste van maken.”

De leerkrachten hebben hard gewerkt en er staan al plannen voor online onderwijs klaar, zo vertelt de directrice. Tot en met vrijdag worden er wel wat lessen aangeboden. In verband met kerst stond er niet veel meer op de planning. In januari gaan ze los. Voor het zo ver is, vieren ze eerst het begin van de vakantie. “We willen dat ze met een goed gevoel daarin gaan. Dus we maken vandaag kerststukjes en hebben een foute kersttruiendag georganiseerd. Het kerstdiner konden we echt niet meer regelen, die schuiven we door naar volgend jaar. Dat wordt gewoon een nieuwjaarsdiner. Maar nog steeds is de teleurstelling groot bij de leerlingen. Er zijn wat traantjes gevloeid.” Verder worden er schriftjes meegegeven om het online onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen.

Even bijkomen

Bijna 85 procent van de schoolleiders heeft begrip voor het kabinetsbesluit om de scholen te sluiten, zo bleek uit een peiling direct na de persconferentie door de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Toch zijn er zorgen, over leerachterstanden bij met name kwetsbare leerlingen en over de sociale veiligheid.

Veel scholen hebben zich al deels voorbereid, zegt AVS. 78 procent neemt nog even de tijd om het onderwijs voor na de kerstvakantie goed in te richten. Voorzitter Petra van Haren zegt daarover: “We zien dat scholen soms nog even een extra tijd nemen om zich goed voor te bereiden op de periode na de kerstvakantie. Daarbij is er het afgelopen jaar keihard gewerkt in het onderwijs met veel werkdruk. Dan is er ook even vakantie nodig om bij te komen”. Ze benadrukt dat de achterstanden van met name kwetsbare leerlingen in de afgelopen periode groter zijn geworden. Daarom blijft ze aandacht vragen zodat deze leerlingen de komende tijd goed gezien worden.

Ook verschillende ouders deelden op Twitter dat hun kind verdrietig is om de nieuwe maatregelen.

Het kerstdiner van donderdag wat een kerstontbijt werd op woensdag wat nu morgen een kerstlunch op dinsdag is geworden. Morgen dus ook de rapporten ipv vrijdag.

