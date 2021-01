Eindhovense winkelier die geen mondkapje wilde dragen: 'Politie heeft míj zwaar mishandeld'

Het geweldsincident dat vrijdag plaatsvond in een delicatessenwinkel in Eindhoven steekt volgens de winkelier anders in elkaar dan de politie doet voorkomen. Volgens de politie werden twee agenten door het winkelpersoneel, dat geen mondkapje wilde dragen, mishandeld. De winkelier zegt echter tegen Hart van Nederland dat de agenten hém eerst aanvielen en zwaar toetakelden. De winkel is zaterdag op last van de gemeente gesloten.

Het conflict ontstond doordat de winkelmedewerkers geen mondkapjes dragen en hun klanten ook niet verzoeken om dit te doen. “Ik kan mensen niet verplichten om iets op te zetten wat ze niet verdragen,” zegt winkeleigenaar Ronald Stoot hierover. Hij is inmiddels weer op vrije voeten, maar zijn partner zit nog vast.

Noodweer

Voordat de politie de delicatessewinkel vrijdag binnenkomt, zijn de winkeliers al aangesproken door een stel handhavers. Die hadden het personeel al een paar keer eerder op de mondkapjesplicht gewezen. De agenten vragen Stoot om een identiteitsbewijs, maar die wil hij niet laten zien. Vanaf dat moment loopt het volgens de winkelier uit de hand. “Ik werd achter de toonbank tegen de grond geduwd en gemarteld”, vertelt hij. Zijn gezicht zit vol rode striemen.

Lees ook: Agent in wurggreep genomen door winkelmedewerkers zonder mondkapje

Stoot zegt op dat moment het gevoel te hebben dat hij stikt. “Ik zeg een paar keer dat ik niet kan ademen. Mijn partner is er toen tussen gekomen.” Volgens de politie nam de 59-jarige medewerker een van de agenten in een stevige wurggreep. Hierbij liep de politieman spierkneuzingen op in zijn nek. Een andere agent zou tegen haar been zijn geschopt.

Stoot ontkent dat de agent in een wurggreep is genomen, maar sluit niet uit dat er geweld tegen de politie is gebruikt. “Als er iets is gebeurd, dan is het noodweer geweest, omdat ik daar op de grond lag.” Met zijn partner gaat het op dit moment erg slecht, vertelt de winkelier.

‘Ik dacht dat ik vermoord werd’

De politieagenten hebben aangiften gedaan tegen het winkelpersoneel, maar volgens Stoot is er juist door hen buitensporig geweld gebruikt. “Er stonden uiteindelijk tien politieagenten in de winkel,” vertelt hij. “Ik dacht dat ik vermoord werd.” Hij overweegt juridische stappen te nemen.

Lees ook: Steeds vaker agressie in supermarkten door coronamaatregelen

Naast het stel werd vrijdag ook een vrijwillig medewerkster meegenomen naar het politiebureau. Zij stond het incident naar eigen zeggen te filmen en “werd toen door een politieagent van de tafel gegooid, waarna haar telefoon is ingenomen.”

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. Op zaterdag zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur en op zondag van 7.00 tot 9.00 uur.