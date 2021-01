'Lockdown wordt met drie weken verlengd, meer financiële steun voor ondernemers'

De lockdown wordt naar verwachting met drie weken verlengd. Omdat de coronamaatregelen langer zullen gelden, werkt het kabinet aan een uitbreiding van steun voor ondernemers. Dat zeggen ingewijden na berichtgeving van de NOS. De meest betrokken bewindspersonen kwamen zondag bijeen op het Catshuis om over de situatie te praten.

Half december werd de lockdown aangekondigd tot zeker 19 januari, maar premier Mark Rutte gaf al aan dat de hoge besmettingscijfers van de afgelopen tijd niet hoopvol stemden. Officieel wordt de verlenging van de maatregelen dinsdagavond aangekondigd, in een persconferentie van Rutte en coronaminister De Jonge. Begin volgende week worden verdere details besproken met een groter deel van het kabinet.

Meer financiële steun

De verwachte uitbreiding van het steunpakket moet vooral de hardst getroffen sectoren helpen. Restauranteigenaren en kroegbazen moeten hun zaak al lang gesloten houden, en sinds half december zijn ook de meeste winkels dicht. Verder is de evenementensector hard geraakt. De ministers Wopke Hoekstra, Eric Wiebes en Wouter Koolmees gaan de komende tijd bekijken hoe de getroffen bedrijven nog beter geholpen kunnen worden. Mogelijk worden bestaande regelingen uitgebreid of worden er zelfs extra regelingen in het leven geroepen.

Op het Catshuis, de officiële ambtswoning van de premier, werden bewindspersonen bijgepraat door experts als RIVM-directeur Jaap van Dissel. Het Outbreak Management Team kwam vrijdag bijeen om de ontwikkeling van het coronavirus te bespreken.

