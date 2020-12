Van homobar naar snelteststraat: Tilburgse kroegbazen grijpen laatste reddingsboei

De enige overgebleven homobar van Tilburg staat op omvallen door corona. De Lollipop aan de Paleisring is al negen maanden dicht en de eigenaren zitten aan de grond. Hun laatste en enige overgebleven reddingsboei is een totale ommezwaai: woensdag openden ze in hun kroeg een snelteststraat

In normale tijden wagen zo’n 200 mensen zich aan een dansje, maar nu is het in de homobar van Fransjan Marijnissen en Jeroen Wassink al maanden stil. “Dat doet met ons heel veel, want wij zijn al zes jaar bezig om een leuke kroeg neer te zetten”, vertelt Marijnissen aan Hart van Nederland.

Nieuwe inkomsten zoeken

Net als veel andere horecaondernemers moesten ook deze kroegtijgers iets doen om de vaste lasten te kunnen blijven betalen. Marijnissen en Wassink vonden een bijzondere oplossing: ze gingen de corona-business in. Dat terwijl het virus hen nu zoveel ellende oplevert.

“Er is natuurlijk een markt voor teststraten”, weet Marijnissen. De Brabantse horecabazen werken nu samen met een bedrijf dat in totaal zes coronateststraten heeft. “Dat bedrijf en hun medewerkers gaan de testen doen”, aldus de ondernemer.

De bijzondere metamorfose hebben Marijnissen en Wassink niet zelf bedacht, het idee komt uit de koker van de bekende chef-kok Herman den Blijker. In zijn nieuwe televisieprogramma Crisis in de tent helpt hij horecaondernemers de coronacrisis door.

‘Testen in huiskamergevoel’

De twee mannen vinden het behoorlijk spannend om tijdelijk een hele nieuwe weg in te slaan. De nieuwe snelteststraat ziet er totaal niet uit als een ‘normale’ testlocatie en dat is volgens Wassink ook precies de bedoeling. “Wij willen het huiskamergevoel – wat de Lollipop heeft – een beetje laten kopiëren naar de teststraat.”

Zijn compagnon hoopt dat mensen hierdoor wat relaxter worden tijdens het testen. “We willen in de teststraat wat rust creëren en tegelijkertijd ook iets van Lollipop terug laten komen. Maar niet dat het overheerst, want het is een serieus onderwerp, dus we hebben geprobeerd om daar een goede mix in te vinden.”