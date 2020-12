Horecaondernemers die slim dachten te zijn door na de sluiting van hun zaak een winkeltje te openen, hebben pech. Nu het kabinet een volledige lockdown heeft ingesteld in de strijd tegen het coronavirus moeten ze voor de tweede keer hun deuren sluiten.

De horeca is inmiddels alweer twee maanden gesloten vanwege de coronamaatregelen. Op woensdag 14 oktober werden de laatste maaltijden uitgeserveerd en de laatste rondjes gegeven voordat het licht uit ging. De ingreep leek in eerste instantie effect te hebben: het aantal nieuwe besmettingen nam af.

Maar na die aanvankelijke daling liepen de besmettingscijfers de laatste weken echter weer in rap tempo op. Om de stijgende aantallen een halt toe te roepen voelde het kabinet zich genoodzaakt de eerder genomen maatregelen drastisch aan te scherpen. Sinds middernacht zijn daarom alle niet-essentiële winkels gesloten.

Spaargeld erdoorheen

En dat betekent een nieuwe klap voor horecabazen die in deze moeilijke tijden probeerden hun financiële pijn iets te verzachten door wat extra inkomsten te genereren. Farid Bicane is een van die creatieve ondernemers: hij heeft een kroeg in Breda, maar die is dus al lange tijd dicht.

Bicane had met zijn spaargeld een huis kunnen kopen, maar gebruikte zijn opzij gezette geld om zijn personeel uit te betalen. Toen dat erdoorheen was, bedacht hij iets nieuws: een kersttruienwinkel in zijn café.

“Tot gisteren was ik open”, zo vertelt hij bedroefd aan Hart van Nederland. “Het zou deze week de topweek zijn. Wat een pech!” Het ging volgens hem heel goed in de nieuw opgezette winkel. “We hadden nog maar een paar dingen over, dus deze week zouden we sale hebben.”

Driedubbel pech

De horecaondernemer heeft zelfs driedubbel pech: omdat hij heeft bijverdiend met zijn tijdelijke winkel, wordt hij ook nog eens gekort op de financiële steun uit de noodpakketten van de overheid. Bicane baalt dan ook flink. “Doe je zo je best, word je gekort…”, verzucht hij.

Ondertussen ligt zijn kroeg nog vol met dertig kersttruien en veertig kerstbomen. Die wil Bicane nu maar weggeven aan mensen die het financieel moeilijk hebben. “Mensen die dat graag willen, mogen mij een bericht sturen!”, roept de horecabaas op. Dat kan via de Instagram-pagina van Café Nassau in Breda.