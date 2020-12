Vijf minuten en geen seconde langer: maandagavond het net even of cafés in Amsterdam gewoon open zijn. Ze doen mee aan de lichtjesactie: om 19.00 uur stipt, precies 24 uur voor de coronapersconferentie, doen horecazaken hun verlichting aan.

Klanten mogen tijdens de actie niet naar binnen, maar de horecaondernemers willen zo aandacht vragen voor hun benarde positie. “Het is een symbolische actie”, vertelt organisator Peter ter Heege aan Hart van Nederland. “De vergoedingen voor getroffen horecaondernemers zijn zo laag, dit houdt niemand vol, er moet nú iets gebeuren.”

‘Café is mijn aanvullende pensioen’

Een van de Amsterdamse cafébazen die meedoen is Harry Langeveld van café ‘t Monumentje. De coronacrisis raakt hem hard. “Ik heb AOW, daarom krijg ik geen steun”, legt hij uit. “Het café is mijn aanvullende pensioen, dus dat valt helemaal weg.” Langeveld moet nu rondkomen van ruim 800 euro in de maand.

En dat terwijl de kosten van zijn café gewoon doorlopen. “Zo ben ik nu al 300.000 euro kwijt.” Café ‘t Monumentje biedt twee keer per week afhaalmaaltijden aan. Het levert niet veel op, maar het geeft het personeel wel de kans om elkaar weer eens te zien. “Je personeel is je kapitaal hè, je hebt je mensen toch in dienst dus zo kan je nog wat doen in deze barre tijden”, aldus de cafébaas.

Horeca wil ‘perspectief’

De actievoerende ondernemers willen één ding: perspectief. Ze willen weten hoe lang de gedwongen horecasluiting nog gaat duren. “Eerst zeggen ze dat je in oktober wel weer open kan, dan wordt het toch misschien januari, maar het kan ook maart zijn”, verzucht Langeveld. “Dan denk ik: potverdorie, gaan we dat wel halen?”

Organisator Ter Heege roept zoveel mogelijk horecaondernemers op om mee te doen. “We hopen zo aan de overheid duidelijk te maken dat wij van onze beleidsmakers graag willen horen waar zij het licht in deze duisternis voor de horeca zien schijnen!”

Eerder op maandag voerden honderden wanhopige horecaondernemers actie in Den Haag. Als er niets gebeurt valt de ene na de andere zaak om, waarschuwden ze