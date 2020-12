Horeca laat zich zien en horen met protest in Den Haag en landelijke lichtenactie

Eigenaren van cafés en restaurants kúnnen niet meer. Helemaal al niet meer sinds ze de beelden van overvolle winkelstraten en rijen in pretparken hebben gezien, de afgelopen dagen en weken. Black Friday was de druppel: de horeca wil ook gewoon weer open, of 100% steun ontvangen.

Maandag staan horecaondernemers daarom in Den Haag om te protesteren tegen de huidige regels. En ‘s avonds zullen horecazaken door heel het land vijf minuten hun verlichting aandoen, binnen en buiten, net alsof ze open zijn. Zo hopen ze een duidelijk signaal af te geven richting de overheid.

Martelgang

“Wat met Black Friday gebeurd is, is klap in ons gezicht” zegt een felle Khalid Oubaha. Hij is een grote speler op het gebied van horeca in Nijmegen en Arnhem. Tientallen zaken in zijn bezit, zeshonderd man in dienst. Maar: alle zaken dicht. “En nu hoor je berichten over het versoberen van steunpakketten. Dat gaat niet! Ze moeten de kosten juist 100% vergoeden! En zo niet dan gaan we 17 januari gewoon weer open!”

Hij is medeorganisator van het protest in Den Haag. “ik haat het als ik nu iemand hoor zeggen: ‘ze houden hun hand op.’ Ik heb al verschillende oplossingen aangedragen! Maar als het allemaal nee, nee, nee is met die oplossingen, dan moet er gewoon 100% steun komen.” Oubaha hoopt op een stevige opkomst. “Ik zit in veel appgroepen met collega’s. Iedereen is er klaar mee. De koek is op. Dit is psychologische martelgang.”

Vriendelijk mogelijk

De actie in Den Haag heeft inderdaad veel ander collega’s uit de horeca bereikt. Zo ook Peter ter Heege, organisator van de lichtenactie. “Ik heb van de actie in Den Haag gehoord ja. We hebben dat al zo vaak gezien. Maar ik heb er zeker wel sympathie voor hoor.”

Zijn eigen actie is een stille, maar hopelijk wel heel heldere. Om 19.00 uur is het de bedoeling dat zo veel mogelijk horecazaken in het land de binnen- en buitenverlichting aandoen. Peter: “ik heb vroeger ook wel eens in van die jongerenprotestgroepen gezeten. Daar leerde ik altijd: zo vriendelijk mogelijk. Dat probeer ik nu dus ook: zo vriendelijk mogelijk, maar wel een duidelijk signaal afgeven.” De vergoedingen die hij en veel andere ondernemers uit de horeca nu krijgen, zijn volgens Peter zeer minimaal. “Van elke duizend euro moet ik zelf 875 euro bijleggen. Dat hou je niet vol!”

De actie in Den Haag zal om 12.00 uur beginnen. De lichtenactie begint dus om 19.00 uur, exact 24 uur voor de nieuwe persconferentie van het kabinet.