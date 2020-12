Ondernemers in Wijchen protesteren tegen coronaregels: 'Straks is het virus bedwongen, maar bestaat de horeca niet meer'

Tientallen horecabazen in Wijchen hebben vrijdag actie gevoerd tegen de coronaregels, die ze als uitzichtloos zien. Bij de restaurants en cafés in het centrum van de Gelderse plaats zijn bouwhekken met grote zwarte banners geplaatst. “Zo krijgen de mensen een idee van wat er zou gebeuren, als de horeca er niet meer zou zijn.”

Kees de Louw is als eigenaar van Thuis bij Fien een van de aanjagers van de actie. “We voelen ons een schreeuwende in de woestijn, we missen een stukje begrip richting de sector. Zonder overheidssteun houdt het op. Ik heb het niet alleen over de horeca, het hele centrum zou eronder lijden. De winkels en horeca versterken elkaar. Straks bloedt het centrum dood.”

Kees heeft zelf een restaurant in een oude boerderij, met redelijk veel ruimte. “Daar kunnen normaal gesproken zo’n 150 mensen in. Met afstand houden wat minder, maar veel meer dan de dertig die waren toegestaan. Nu helemaal dicht zijn is het natuurlijk een nog grotere klap. We halen wel wat binnen met bezorgen en afhalen, maar een stuk minder dan normaal in drukke maanden als november en vooral december.”

Samen sterk

Geert Sanders, eigenaar van familiebedrijf Sterrebosch, voert ook actie. “Het is een zware tijd”, vertelt hij aangeslagen, “maar we komen er bovenop”. Dat de horecaondernemers elkaar steunen in deze barre tijden doet hem goed. “Het gevoel van de Wijchense ondernemers bij elkaar is: samen sterk, samen de steun zoeken bij elkaar, daar gaan we voor.”

Maar niet elke dag sleept die steun hem er doorheen. “Je hebt momenten dat je het niet zit zitten, je hebt je momenten dat je het te kwaad krijgt, zoals nu, als je erover nadenkt.” Sinds twee weken heeft hij overdag muziek aanstaan in zijn horecabedrijf. “Zodat ik het idee heb dat ik niet alleen ben.”

Landelijke acties

De horecasteun hangt in de lucht. Donderdag lekte uit dat de regeringscoalitie honderden miljoenen euro’s extra wil uitrekken voor steun aan onder meer bedrijven in sectoren die het nog steeds zwaar hebben door de coronacrisis. De partijen willen dat bedrijven die 70 procent van hun omzet verliezen, een groot deel (85 procent) van hun vaste lasten vergoed krijgen. Maar de Horeca Alliantie wil een financiële compensatie tot 100 procent, dus gaan ondernemers maandag protesteren in Den Haag.

Daarnaast zijn er plannen van vijftig lokale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland om op 17 januari de deuren weer te openen, ook als dat niet mag. De ondernemers vrezen anders failliet te gaan. Onder meer in Breda, Maastricht, Eindhoven, Leiden, Leeuwarden, Arnhem, Nijmegen en Alkmaar hebben horecabedrijven zich bij de actie aangesloten.

Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, snapt de frustratie en woede van de horecaondernemers, maar wat de oplossing moet zijn..? “Het is aan ons de taak om daar een goed antwoord op te vinden, maar daarover zijn we nog in overleg.”

Vergunningen

In Wijchen zijn de meningen over de acties op 17 januari verdeeld. De Louw overweegt om mee te doen. “Maar het ligt gevoelig, horecaondernemers zijn vergunningsplichtig. Daarmee heeft de overheid heeft een machtspositie. Ik denk dat hooguit de helft van onze ondernemers mee zal doen. Met sommige ondernemers gaat het zo slecht, die zeggen: ‘het maakt niet uit of moet sluiten omdat ik failliet ga, of omdat ze mijn vergunning afnemen’. Straks is het virus bedwongen, maar bestaat de horeca niet meer.”