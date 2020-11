De uitputtingsslag van de horeca: ondernemers lopen op hun tandvlees, en er is geen uitzicht

Aanvankelijk was het voor een duur van vier weken: de tweede lockdown van 14 oktober, waarbij een groot deel van de horeca opnieuw de deuren moest sluiten. Inmiddels zes weken verder is de situatie nog niet veranderd. Sterker nog: het einde lijkt nog niet in zicht. Ondernemers lopen op hun tandvlees.

“Er is niets zo zwaar als een uitzichtloos bestaan” zegt Jeroen van Maurik, eigenaar van hotel Old Dutch in Bergen op Zoom. “Want dat is waar we op dit moment met z’n allen mee te maken hebben: een uitzichtloos bestaan. Je weet niet waar het einde is.”

Zijn vrouw Kim beaamt dat. Het hotel van het echtpaar is nog wel open, maar daar is alles wel zo’n beetje mee gezegd. “Ja, het is heel stil, heel rustig, de kids vinden het fijn want die hebben veel meer aandacht, maar overdag is het een hard gelag.”

Muisstil

Niet heel ver van het hotel hebben Josephine en Maarten Hamel het restaurant ‘Het Geheim van Bergen’. Het is er muisstil. Josephine doet gastvrij de deur open voor Hart van Nederland. Maar helaas mag ze dat niet doen voor klanten die iets willen komen eten of drinken. “Het ziet er nu een beetje troosteloos uit natuurlijk. Stoelen staan opgestapeld…”

Het doet veel met het stel. Maarten is blij dat hij steun heeft aan Josephine, en andersom. “We trekken echt aan elkaar op. De ene dag ben ik wat meer down en dat trekt zij me uit de put en de andere dag is dat andersom.” Josephine wil zo snel mogelijk weer terug naar normaal. “Je probeert elkaar goede moed in te praten, terwijl je eigenlijk niet weet hoe lang het nog gaat duren. Hoe lang houden we het nog vol? Dat is de vraag.”

Begrip moeilijk op te brengen

Ondertussen zegt hoteleigenaar Jeroen iedere keer tegen zichzelf dat hij niet moet kijken naar de persconferentie, want het goede nieuws blijft toch uit. “Maar toch een stukje nieuwsgierigheid in me denkt van: ik wil toch weten of er misschien nog een lichtpuntje aan de horizon gloort. Maar het blijft elke keer uit. En uiteindelijk zakt de moed je wel in de schoenen.”

Maarten vindt het oneerlijk dat in andere branches meer mogelijk is, zoals de detailhandel. “Je kijkt naar tuincentra, waar het superdruk is, dan zeg ik: wij kunnen dat net zo goed.” Het restaurant telt zeventig zitplaatsen. Josephine en Maarten zijn ervan overtuigd dat ze met dertig of veertig gasten veilig open kunnen. Ze kunnen steeds moeilijker begrip opbrengen voor de verschillen tussen de horeca en andere sectoren: “Die oneerlijkheid. Dat vreet, daar wordt je boos om.”