Het aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt nu al zes dagen op rij. Maandag werden 7.134 positieve tests gemeld, vorige week dinsdag waren dat er nog iets meer dan 4.000. Hoe valt die flinke toename te verklaren? Gezondheidsdienst RIVM heeft daar vooralsnog geen antwoord op.

Een van de mogelijke verklaringen is dat ook mensen die geen corona-achtige klachten hebben zich sinds vorige week mogen laten testen als ze in nauw contact zijn gekomen met iemand die corona blijkt te hebben. “Of het testen van asymptomaten daar een rol in speelt, zijn we wel naar aan het kijken”, laat de gezondheidsdienst weten.

Versoepelingen lijken ver weg

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid geven dinsdagavond weer een nieuwe coronapersconferentie. De grote vraag die Nederland bezighoudt: met hoeveel mensen mogen we de feestdagen samen doorbrengen? Rutte temperde vrijdag al de verwachtingen over mogelijke versoepelingen. “Het ziet er op dit moment gewoon niet goed uit”, zei hij de premier toen.

“Versoepelingen zitten er op deze manier niet in, hoezeer iedereen daar ook naar snakt”, reageerde Ernst Kuipers maandag op de laatste besmettingscijfers. De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg verwacht dat het aantal coronapatiënten binnenkort weer zal gaan toenemen. “Dat staat een versoepeling van de maatregelen in de weg.”

