'Kerstvakantie moet twee weken langer, anders gaat het fout'

De scholen moeten twee weken langer dicht blijven rond de kerstvakantie. Als dat niet gebeurt kunnen de feestelijkheden rond de jaarwisseling zorgen voor veel extra coronabesmettingen. Dat zeggen wetenschappers van de onafhankelijke expertgroep Red Team tegen Hart van Nederland.

“Als Red Team zijn wij voorstander van een kerstvakantie met afstandsonderwijs,” vertelt teamlid Marino van Zelst. “Anders lever je in op het gebied van leerachterstanden.”

Komt allen tezamen

De experts pleiten voor één extra week schoolsluiting vooraf én één achteraf. “Met een week van tevoren creëer je twee weken sociale quarantaine voor kerst. We weten dat mensen dat gaan vieren, dus dat kan een probleem opleveren. Daarna komt oud en nieuw, dat wordt een dubbele klap als het fout gaat, en die kans is reëel. Als je er ook nog een week achteraan plakt, voorkom je dat al die besmette mensen weer terug naar school gaan.”

Van Zelst vraagt zich af of de discussie moet gaan over vrijheid tijdens de feestdagen. “Ik zou ook heel graag versoepelingen willen. Kerst is een heel mooi feest, je kijkt terug op het jaar. Het is normaal gesproken een moment waarop je bij elkaar zit. Maar dat kan nu niet echt. Op dit moment zien we teveel nieuwe besmettingen en opnames per dag. We zitten nu bijna twee maanden in een gedeeltelijke lockdown, en het gaat nog niet echt lekker. De getallen van nu zijn al niet oké.”

Kwakkel-lockdown

Ook Red Team-collega Wim Schellekens is ‘buitengewoon verbaasd’ dat versoepelen met Kerstmis zo vaak ter sprake komt. “We hebben een veel groter probleem, we hebben zesduizend besmettingen en het gaat omhoog. Er zijn aanwijzingen dat vijf procent van de coronapatiënten langdurige klachten krijgt, misschien nog wel een groter deel. Maar stel het is 5 procent, dan nog krijgen we er elke dag driehonderd patiënten met langdurige klachten bij.”

“Op dit moment liggen de afdelingen vol met coronapatiënten, dat gaat ten koste van de reguliere zorg. Wij praten binnen het Red Team over een ‘kwakkel-lockdown’. Het is sterk genoeg om het te laten stijgen, maar te zwak om naar beneden te krijgen. Als het zo blijft, met deze maatregelen, verliest het kabinet draagvlak om te verstrengen. Misschien verwacht het kabinet om het uit te zingen tot aan de verkiezingen. Ik kan het gewoon niet geloven dat we niets horen over hoe we de besmettingen naar beneden krijgen.”

Schellekens pleit voor een korte, krachtige lockdown in januari. “Iedereen heeft zijn geld uitgegeven en zit binnen. Dus: een avondklok, niet-essentiële winkels sluiten, en kinderen thuis.”

Verlossing uit Den Haag

In Den Haag wordt dezer dagen druk overlegd over eventuele versoepelingen rond de feestdagen. Dinsdagavond maken premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) meer bekend. De verwachting is dat er geen grote nieuwe maatregelen zullen komen.

Premier Mark Rutte gaf vrijdag na de ministerraad al aan somber te zijn over de mogelijkheid tot versoepeling van de maatregelen. Het ziet er “op dit moment natuurlijk niet goed uit”, zei hij toen.

Het aantal gemelde besmettingen loopt de laatste dagen zelfs weer op. Maandag werden er 7134 positieve coronatesten gemeld. De hoop was dat het aantal besmettingen nu rond de 3000 zou liggen.