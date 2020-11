Meerderheid Nederlanders wil langere kerstvakantie voor middelbare scholen

Een meerderheid van de Nederlanders vindt het een goed idee om de kerstvakantie te verlengen, zodat het aantal corona-besmettingen op scholen niet verder toeneemt. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder ruim 2700 deelnemers van het Hart van Nederland-panel. Zo’n 60 procent is voor een langere kerstvakantie voor middelbare scholieren.

De experts van het Outbreak Management Team (OMT) adviseren het kabinet om onderzoek te doen naar een verlenging van de vakantie, zo bleek dinsdag uit een gelekt advies. Scholieren zouden iets vaker dan gemiddeld besmet raken met het coronavirus. Door de jongeren langer vrijaf te geven, zou het aantal besmettingen verder teruggedrongen kunnen worden, denkt het OMT. Het kabinet sluit zo’n langere vakantie niet uit, zeggen Haagse bronnen tegen Hart van Nederland.

Tot dusver zei het kabinet steeds dat de scholen moesten openblijven, omdat sluiten te grote maatschappelijke gevolgen had. Maar inmiddels begint duidelijk te worden dat sluiting van de middelbare scholen mogelijk toch noodzakelijk is in de strijd tegen het coronavirus. Een langere kerstvakantie zou een soort tussenoplossing kunnen zijn.

Corona-cijfers vallen tegen

Een deel van het kabinet kwam dinsdagmiddag weer bij elkaar om de aanpak van het coronavirus te bespreken. Minister Van Ark voor Medische Zorg wilde nog niet ingaan op de mogelijkheid van een langere kerstvakantie. Wel zei ze dat “de cijfers nog niet zo goed gaan als we willen”. “De druk op de zorg is er nog steeds en we willen ook de reguliere zorg inhalen. Die situatie vind ik op zich zorgelijk. Dus dat er besluitvorming nodig is, staat als een paal boven water. Hoe die gaat worden, daar kan ik nog niet op vooruitlopen.”

Het kabinet stuurde de afgelopen weken aan op een versoepeling van de maatregelen rond de Kerstdagen, maar lijkt daar nu wat van terug te komen. Uit het gelekte advies blijkt in ieder geval dat de experts van het OMT dat geen goed idee vinden. De verwachting is dat premier Rutte en minister De Jonge op 8 december duidelijkheid geven op een persconferentie.