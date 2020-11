'Kerst en oud en nieuw in kleine groepen, anders viert het virus feest'

We moeten kerst en oud en nieuw sober vieren, zo voorspelt hoogleraar infectiepreventie en OMT-lid Andreas Voss. Hij ziet de besmettingscijfers nog niet genoeg dalen. Daarom moeten we er volgens Voss rekening mee houden dat “het een kwestie van een lange adem” is.

Deze week naderen we waarschijnlijk de half miljoen geregistreerde besmettingen. Volgens Voss moeten we af van de dagkoers. “Als we permanent roepen: ‘het stijgt’, dan luisteren mensen niet. En als je roept: ‘alles gaat goed’, denken mensen dat alles weer mag. Het virus is er gewoon en zal iedere kans grijpen die het krijgt. We moeten nu weer duidelijk maken dat we het virus geen kans mogen geven.”

Hij vertelt aan Hart van Nederland dat we continu iets moeten doen om de cijfers naar beneden te krijgen. “Niet alleen voor de kerst, tot oud en nieuw, of januari, maar misschien wel tot april. Kijk naar het voorjaar; het is bekend dat het virus zich makkelijker verspreidt in het griepseizoen. Ik denk dat we mensen duidelijker moeten maken dat een lange adem nodig is.”

Feestdagen

Als we Voss vragen om een vooruitblik voor de feestdagen, grapt hij dat hij niet wist dat het virus ook rekening zou houden met kerst en oud en nieuw. “Als wij het in groten getale vieren gaat het weer huishouden. Ik vind het zeer spijtig, maar we kunnen niet zo maar kunnen zeggen: met kerst en oud en nieuw mogen alle deuren open en alles los. Ik begrijp dat mensen in deze dagen samen willen komen, maar ze moeten beseffen dat ze zich nog steeds moeten inhouden. En realiseren dat zij anders extra risico’s lopen en in ieder geval een risico vormen voor anderen.”

Zo zou een vorm volgens hem kunnen zijn dat we alleen het directe gezin mogen uitnodigen en in de weken voorafgaand aan de samenkomsten voorzichtig moeten doen. “Maak een keuze en weet dat de keuze tot nieuwe besmettingen kan leiden”, besluit de hoogleraar.