Nederland is weer terug in de ‘gedeeltelijke’ lockdown. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames lijkt al een tijdje stabiel, de vraag is de komende periode dan ook hoe de feestdagen gevierd zullen worden. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op maandag: 5.212, dat zijn er 182 minder dan op zondag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op maandag: 1.968, dat zijn er 35 meer dan op zondag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op maandag: 536, dat zijn er 4 minder dan op zondag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 8.891

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 03:30 – Aantal coronagevallen blijft ongeveer gelijk

De corona-uitbraak in Nederland lijkt stabiel te blijven. In de afgelopen week zijn ongeveer evenveel gevallen vastgesteld als in de zeven dagen ervoor. In de weken daarvoor was het weekcijfer juist flink gedaald.

Het exacte cijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vorige week meldde het instituut 37.706 nieuwe gevallen. De daling van de tweede golf gaat veel langzamer dan bij de eerste golf, liet het RIVM toen weten.

In de zes dagen na die update zijn er net geen 33.000 gevallen bijgekomen. De laatste weken worden er gemiddeld iets meer dan 5000 positieve tests in een etmaal gemeld.

Het RIVM meldt dinsdag ook hoeveel sterfgevallen en ziekenhuisopnames in de afgelopen week zijn genoteerd. Vorige week meldde het RIVM 479 sterfgevallen, 1496 opnames op de verpleegafdelingen op ziekenhuizen en 224 op de intensive cares. Dat was allemaal lager dan in de week ervoor.

Verder meldt het RIVM of het zogenoemde reproductiegetal is veranderd. Dat cijfer geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt. Sinds een paar weken zit het getal onder de 1, wat betekent dat de uitbraak langzaam kan uitdoven.