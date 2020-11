RIVM: tweede golf corona mogelijk pas in maart voorbij, 'strenge lockdown heel goed idee'

Het ziet er nog niet naar uit dat we de tweede coronagolf snel achter ons kunnen laten. In een interview met de NOS zeggen hoofd infectieziektebestrijding Jaap van Dissel en Jacco Wallinga, verantwoordelijk voor de rekenmodellen bij het RIVM, dat die nog wel eens tot maart kan gaan duren. Een ‘Italiaanse lockdown’ zou uitkomst kunnen bieden.

De overheid heeft volgens de wetenschappers niet veel knoppen meer om aan te draaien. Nederlanders zouden zich meer “mede-eigenaar van het probleem coronaverspreiding moeten voelen”. Dat de cijfers zo langzaam de goede kant uitgaan, zou volgens Van Dissel er wel eens aan kunnen liggen dat mensen minder thuiswerken. “Op de weg is het drukker dan het in maart was. Uiteindelijk vertaalt zich dat allemaal in het aantal contacten dat mede bepaalt hoeveel besmettingen er zijn.”

Strenge lockdown

In het interview zegt Wallinga dat een soort ‘Italiaanse lockdown’ om de tweede golf in te dammen ‘in het algemeen een heel goed idee’ is. Aan het begin van de coronacrisis legde het Zuid-Europese land zichzelf strenge beperkingen op. Burgers mochten alleen nog naar buiten voor de noodzakelijke boodschappen.

Wallinga: “Als iedereen twee weken thuis blijft, ben je van heel veel infectieziekten af. Het punt is dat het heel zwaar is en moeilijk vast te houden. Ik denk dat de kosten psychologisch en economisch heel hoog zijn.”

Massaal testen

Beide heren zijn nog steeds geen enorme fans van massaal testen. Slowakije heeft de complete bevolking getest op het virus, daar lijkt een afname van het aantal besmettingen aan de gang. Maar Wallinga stelt: “Ze hebben daar massaal getest, maar in dezelfde periode hebben ze andere rigoureuze maatregelen doorgevoerd en de scholen gesloten. Dus die daling is niet zonder meer toe te schrijven aan het massaal testen.”

Van Dissel vult aan: “In Luxemburg zijn groepen ook zeer uitvoerig getest. En die hebben geloof ik nu het hoogste besmettingsgetal van heel Europa.” De onderzoeker wil daarmee niet beweren dat testen geen effect heeft, maar het zou geïntegreerd moeten worden in een compleet pakket aan maatregelen. “En je moet goed nadenken hoe vaak je die testen dan wil uitvoeren.”

Volgens Wallinga moet goed nagedacht worden wat er met massaal testen bereikt moet worden. “Op zich is testen geen bestrijding,” aldus de wetenschapper.