Aantal nieuwe coronabesmettingen met bijna 1.300 toegenomen

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is in de afgelopen dag fors toegenomen Tussen donderdag- en vrijdagochtend werden er bij gezondheidsdienst RIVM 5.790 positieve tests geregistreerd, bijna 1.300 meer dan een dag eerder

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

Het aantal positieve tests schommelde de laatste dagen tussen de 4.000 en 5.000. Zo ging werden er donderdag 4.506 nieuwe gevallen gemeld, op woensdag waren dat er 4.947 en dinsdag ging het om 3.970 positieve tests.

Het aantal geregistreerde coronadoden steeg in het afgelopen dag met 84. Dat wil echter niet zeggen dat al deze mensen in het laatste etmaal zijn overleden, sterfgevallen worden soms met vertraging doorgegeven aan het RIVM. Van ruim 9.200 Nederlanders is nu vastgesteld dat ze aan corona zijn overleden.

Meer besmettingen in steden

De grootste coronabrandhaard van het land is Rotterdam. Daar zijn in de afgelopen dag 319 nieuwe gevallen bijgekomen. Een dag eerder waren dat er nog 198. De havenstad wordt gevolgd door hoofdstad Amsterdam: daar steeg het aantal besmettingen van 227 naar 334.

Ook in de Brabantse steden laten de cijfers een forse stijging zien. Zo verdubbelde het aantal positieve tests in Tilburg van 56 naar 123. In Eindhoven kwamen 105 nieuwe besmettingen aan het licht, terwijl dat een dag eerder nog zestig waren.

Ziekenhuisopnames blijven dalen

In de afgelopen dag zijn er in totaal 225 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Op dit moment liggen er in de ziekenhuizen 1.769 mensen die corona hebben, twaalf minder dan een dag eerder. Het is het laagste aantal sinds 19 oktober. Van de opgenomen coronapatiënten liggen er 518 op de intensive care, zes minder dan op donderdag.

Bekijk video: Meekijken op de corona-afdeling van het Franciscus tijdens tweede golf

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt verder dat er in het afgelopen etmaal vijftien coronapatiënten zijn overgeplaatst, waarvan vier ic-patiënten.

Redactie/ANP