Nederland eindigt dit jaar en begint het nieuwe jaar alsnog in een volledige lockdown. Vijf weken is het land op slot om het aantal besmettingen terug te dringen. Het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames blijft gestaag stijgen. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op dinsdag: 9.872, dat zijn er 1.340 minder dan op maandag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op dinsdag: 2.289, dat zijn er 127 meer dan op maandag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op dinsdag: 586, dat is hetzelfde aantal als op maandag

Update 06:29 – CNV: zet professionele beveiligers bij supermarkten

Supermarkten en andere vitale winkels moeten zo snel mogelijk professionele beveiliging inzetten. Die oproep doet het CNV. De vakbond stelt op basis van ontvangen meldingen dat agressie richting winkelpersoneel de laatste dagen toeneemt.

Het CNV verwijst onder meer naar een incident in een supermarkt in Amsterdam. Daar werd dinsdagmiddag een medewerker neergestoken. Ook op andere plekken vertonen klanten intimiderend gedrag, aldus het CNV.

“Heel Nederland doet nu kerstboodschappen. Nooit eerder was het zo druk in winkels. De onderhuidse spanning neemt toe”, stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin. “Dat is een grote verantwoordelijkheid voor het personeel dat klanten moet wijzen op de coronaregels en het dragen van mondkapjes.”

Fortuin wijst erop dat veel medewerkers tieners zijn die tegen een laag loon lange, slopende dagen maken. “Zij vinden het vaak lastig om mensen aan te spreken op het hanteren van veiligheidsregels. Professionele beveiliging is voor deze week en volgende week noodzakelijk. Doen we niets, dan dreigt de situatie op sommige plekken uit de hand te lopen.”

Update 06:05 – Tekort aan sneltesten brengt ziekenhuizen in de problemen

Ziekenhuizen in het hele land kampen met een groot tekort aan sneltesten. De zorg komt daardoor in de problemen. Sneltesten zijn cruciaal om vast te stellen of reguliere patiënten het coronavirus hebben. Door het tekort moeten veel patiënten onnodig lang in isolatie en moet het personeel al die verdachte patiënten in beschermende kleding behandelen, meldt de Volkskrant.

Een woordvoerder van de Dienst Testen bevestigt de tekorten, die een gevolg zijn van ‘wereldwijde schaarste’. Volgens David Baden, SEH-arts en aankomend voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, hebben sommige ziekenhuizen nog een voorraad kunnen aanleggen, maar zijn ze allemaal ‘op rantsoen’ gezet.

Het gaat om een tekort aan zogeheten ‘moleculaire’ pcr-sneltesten, niet te verwarren met de antigeensneltesten die bijvoorbeeld in XL-teststraten worden ingezet. Door het gebrek aan sneltesten moeten ziekenhuizen noodgedwongen terugvallen op de reguliere pcr-test. De uitslag van die test laat langer op zich wachten.

Update 05:22 – Mensenrechtenwaakhond heeft bedenkingen bij prikprivileges

Het College voor de Rechten van de Mens ziet bezwaren bij het verstrekken van privileges aan mensen die zich laten inenten tegen het coronavirus. Zo is de schending van de privacy een belangrijke belemmering. Dat schrijft Trouw.

Het College, dat in Nederland fungeert als waakhond van de mensenrechten, heeft nog geen officieel standpunt over het eventueel geven van meer vrijheden aan mensen die zich laten inenten. Volgens ondervoorzitter Jan-Peter Loof is voor het belonen van de coronaprik nieuwe wetgeving nodig, maar die neemt de bezwaren waarschijnlijk slechts gedeeltelijk weg.

Driekwart van de Nederlanders vindt dat mensen die zich hebben laten inenten tegen het coronavirus meer vrijheden mogen genieten. Het kabinet wil daar vooralsnog niets van weten. Het inenten gebeurt op vrijwillige basis. Een beloning in ruil voor de prik zou volgens minister De Jonge van Volksgezondheid de schijn van drang en dwang kunnen wekken. In maart komt hierover een op ethiek gebaseerd advies van de Gezondheidsraad.

Update 00:16 – Afgelopen zomer een kwart meer vakanties in eigen land

Nederlanders zijn de afgelopen zomer ruim een kwart meer op vakantie in eigen land gegaan vergeleken met een jaar eerder. Ze gaven weliswaar minder uit per vakantie, maar omdat ze veel vaker voor een Nederlandse vakantiebestemming kozen, gaven ze hier samen net zo veel uit als in de zomer van 2019. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat is een meevaller voor de Nederlandse toerismesector, die het dit jaar zwaar heeft vanwege de uitbraak van het coronavirus. Veel buitenlandse gasten bleven weg. Dit omdat het werd afgeraden om naar Nederland te reizen.

Omgekeerd gingen Nederlanders ook veel minder naar het buitenland. In dit opzicht was er tussen het voorjaar en de zomer wel sprake van enig herstel. Maar nog steeds lag het aantal buitenlandse vakanties in juli, augustus en september 60 procent lager vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.