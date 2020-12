Een caissière van de Kruidvat wordt op social media geprezen voor haar reactie op een woeste klant die weigerde om een mondkapje te dragen. Terwijl de vrouw schreeuwde over “de Grondwet” bleef de medewerkster kalm.

De mondkapjesweigeraar filmde zelf het voorval en zette de beelden vervolgens online. Te zien is hoe de vrouw tijdens het afrekenen erop wordt gewezen dat het dragen van een mondkapje verplicht is in de winkel. “Toch wat beter de Grondwet uit je hoofd leren, schat,” snauwt ze de caissière meteen toe.

Daarop ontstaat een discussie bij de kassa. De filmende klant zegt dat ze om medische redenen geen mondkapje hoeft te dragen. Maar als medewerkers om een uitzonderingsbewijs vragen, weigert ze de verklaring te laten zien op grond “van de privacywet”.

Verbod op mensen die met opzet geen mondkapje dragen en dan personeel lastig vallen met camera, wanneer? pic.twitter.com/KX7liZlFVA — Eric Lee (@Reaguren) December 22, 2020

Op dat moment valt een andere klant de caissières bij. De vrouw in de rij zegt op de ic-afdeling te werken. “Lekker voor je,” reageert de mondkapjesweigeraar. “Schuldgevoel aanpraten hè.” Niet veel later verliest de onruststoker het helemaal. “Grondwetten gaan nog altijd boven verplichtingen!” schreeuwt ze door de winkel.

Hoewel de opstandige klant op verhitte toon fulmineert dat ze “lastig” wordt gevallen, blijven de kassamedewerkers haar op rustige toon vragen om te stoppen met schreeuwen en de winkel te verlaten. Uiteindelijk rekent de vrouw haar producten af en stopt ze met filmen.

Steun voor caissière

Op social media hebben mensen geen goed woord over voor het gedrag van de mondkapjesweigeraar. Meerdere mensen prijzen het geduld waarmee het Kruidvat-personeel de vrouw te woord bleef staan. “Ik vind het knap dat ze zich staande houden terwijl ze dit soort malloten voor zich krijgen,” roemt iemand op Twitter.

“Ik heb respect voor de caissière, die rustig en gevat antwoord blijft geven. Weet niet hoe ik zou reageren in deze situatie”, bekent een ander in een reactie op het veelbekeken filmpje. “Caissière mocht je dit lezen. Respect hoe rustig je bleef!” laat een andere Twitteraar aan de medewerkster weten.

‘Gelukkig een uitzondering’

Het is niet bekend wanneer en in welk filiaal het voorval plaatsvond. Een woordvoerster van Kruidvat noemt het incident “heel vervelend” voor de medewerkers. “Zij staan iedere dag klaar voor onze klanten, ook in deze tijden.” Volgens de zegsvrouw gaat het “gelukkig” om een uitzondering. “Veruit de meeste klanten dragen een mondkapje en houden zich aan de maatregelen.”

De woordvoerster benadrukt dat het personeel in de Kruidvat-winkels ook veel steun krijgt van bezoekers. “Klanten komen kaartjes langsbrengen, sommigen nemen zelfs koekjes mee.”

