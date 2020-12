Een beveiliger en een winkelmedewerker van de Vomar in Den Helder hebben een oudere man de supermarkt uitgesleept nadat een discussie over mondkapjes volledig uit de hand liep, zo is te zien op beelden die een andere klant maakte.

Wat er precies aan het ‘gesleep’ vooraf ging, is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk was de man ontstemd dat hij werd aangesproken op het niet dragen van een mondkapje, wat verplicht is in de winkel, volgde daarop een discussie en ging de man daarna op de grond zitten. Een beveiliger en een winkelmedewerker sleepte hem vervolgens aan zijn benen de supermarkt uit.

Ondertussen in een Vomar in den Helder wordt een oudere man op z'n rug de winkel uitgesleept door een beveiliger met maar 1 hersencel … dit land is 100% naar de klote bedankt @MinPres @hugodejonge en alles om het niet dragen van een niet werkend mondkapje!

Er werd over en weer geschreeuwd door de beveiliger en de weggesleepte man. Zo roept laatstgenoemde dat de politie moet worden gebeld “want die man die valt mij aan”. Ook is te horen dat de man de beveiliger verwijt dat “je toch normaal kunt praten, vriend. Ik doe hier al veertig jaar mijn boodschappen”.

Verklaring Vomar

De Vomar is niet bepaald blij met deze situatie, meldt de supermarktgigant op Twitter. “Het lijkt dat het gaat om een discussie over het dragen van een mondkapje. Deze klant misdroeg zich echter in onze winkel en daarom is hem verzocht de winkel te verlaten.” Kennelijk deed hij dat niet en nam de beveiliger alternatieve maatregelen. “De manier waarop is zeer te betreuren en is absoluut ook niet ons beleid. We ondernemen passende maatregelen.”

‘Soms ook geen broek aan’

Een twitteraar die reageert op het filmpje, beweert dat de weggesleepte man wel vaker de supermarkt op stelten zet. “Is een bekende van de zaak, gemiddeld slepen ze hem 3 keer per week de winkel uit. Soms voor het dragen van geen broek, deze keer had ‘ie geen mondkapje.”