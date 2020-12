Een man uit Groningen heeft in een Aldi een supermarktmedewerker ‘bedreigd’ omdat hij geen mondkapje droeg. Volgens de politie is de video in scène gezet.

“Omdat ik geen mondkapje heb mag ik geen boodschappen doen?”, zegt de man tegen een jonge medewerker van de Aldi als hij staande wordt gehouden. “Dus jij bent sterker dan mij? Want tot de politie er is krijg je gewoon klappen hoor”, vertelt hij vervolgens tegen de hulpkracht. Uiteindelijk krijgt hij zijn zin en mag hij doorlopen van de medewerker.

Lees ook: Man (60) zet supermarkt op stelten: gooit blikken bier naar filiaalmanager om mondkapjesplicht

Onderzoek

De politie heeft met de supermarktmedewerker gesproken. “Daaruit blijkt dat hij op de hoogte was van de actie van de man. Hij werd door de situatie overrompeld, maar voelde zich niet bedreigd. Hij doet geen aangifte. Het filmpje is door de man in scène gezet”, aldus de politie. “De man heeft bezoek gehad van de politie. Het is onacceptabel en beneden pijl. Hij is hierop aangesproken.”