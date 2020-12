Man (60) uit Enschede zet supermarkt op stelten: gooit blikken bier naar filiaalmanager om mondkapjesplicht

Een 60-jarige man heeft donderdagmiddag flink stennis lopen schoppen in een supermarkt aan de Haaksbergerstraat in Enschede. De filiaalleider van de supermarkt krijgt de volle laag als hij de man aanspreekt omdat hij geen mondkapje draagt. De agressieve klant gooit zelfs met blikjes bier in zijn richting.

Dat hij het niet eens is met de mondkapjesplicht laat de oudere man duidelijk merken. Niet alleen de supermarktmedewerker, maar ook politie en hulpverlening met een mondkapje op wordt agressief door hem benaderd.

Blikken bier

De politie treft de man liggend voor het pand van de supermarkt aan. Het supermarktpersoneel heeft hem dan al naar buiten gewerkt, omdat hij de filiaalmanager bedreigde en aanviel. Die spreekt de man even daarvoor aan op het feit dat hij geen mondkapje op heeft, waarop deze hem bedreigt. De mondkapjesweigeraar wordt agressief en trekt het mondkapje van het gezicht van de filiaalmanager, die hierbij zijn bril verliest.

De man vindt het nog niet genoeg geweest en begint de medewerker vervolgens te bekogelen met blikken bier. Ook tegenover de politie gedraagt hij zich agressief. De 60-jarige is boos omdat de agenten ter plaatse een mondkapje dragen.

Onwel

Omdat man tijdens de aanwezigheid van de politie even onwel wordt, komt er een ambulance. Hij laat zich echter niet helpen door de ambulancebroeders, omdat ook zij een mondkapje dragen.

De agressieve man is aangehouden en overgebracht naar het politiecellencomplex in Borne. De filiaalmanager heeft aangifte van bedreiging gedaan en de supermarkt gaf de man een winkelverbod. Ook krijgt hij binnenkort een boete op de mat voor het niet dragen van een mondkapje in de supermarkt. De mondkapjesweigeraar is een bekende van de politie, omdat hij vaker verward/zorgwekkend gedrag vertoont.

Volgens de politie is de filiaalmanager, in zijn rol als beheerder van de winkel, verantwoordelijk voor de naleving van de mondkapjesplicht in binnenruimtes. De plicht ging afgelopen dinsdag 1 december in.