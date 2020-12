Nederland eindigt dit jaar en begint het nieuwe jaar alsnog in een volledige lockdown. Vijf weken is het land op slot om het aantal besmettingen terug te dringen. Het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames blijft gestaag stijgen. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op maandag: 11.212, dat zijn er 1.854 minder dan op zondag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op maandag: 2.162, dat zijn er 49 meer dan op zondag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op maandag: 586, dat zijn er 6 meer dan op zondag

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 06:30 – Zorginstellingen doen groeiend beroep op Rode Kruis

Zorginstellingen doen vanwege de toegenomen werkdruk tijdens de tweede coronagolf steeds vaker een beroep op het Rode Kruis voor ondersteuning. Volgens de hulporganisatie is het aantal aanvragen om bijstand sinds november verdubbeld. Op dit moment ondersteunt het Rode Kruis 21 ziekenhuizen en verpleeghuizen in het land en dagelijks komen nieuwe verzoeken binnen.

“De zorgverleners staan al bijna een jaar voor de bijna onmogelijke opgave om alle coronapatiënten en andere patiënten de medische hulp te bieden die zij nodig hebben. We kunnen hen niet in de kou laten staan en moeten een helpende hand bieden. Deze hulp is nu belangrijker dan ooit”, zegt Rode Kruis-directeur Marieke van Schaik.

Rode Kruis-hulpverleners reinigen bedden en materialen, begeleiden mensen naar de juiste afdelingen en vullen materialen bij. Ook verrichten ze lichte verpleegkundige handelingen, zoals het meten van bloeddruk, saturatie en bloedglucose.

Medewerkers van het Rode Kruis rijden huisartsen rond die patiënten bezoeken die besmet zijn met het coronavirus of getest moeten worden op het coronavirus. Mensen die besmet zijn met het virus en naar het ziekenhuis moeten, maar niet zelfstandig kunnen reizen, worden door het Rode Kruis vervoerd.

Update 06:19 – Overheid wil in paginagrote advertenties zorgen over vaccin wegnemen

De overheid wil in paginagrote advertenties in de landelijke dagbladen de bevolking geruststellen over het coronavaccin. Maandag werd bekend dat het vaccin van Pfizer is goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie. Het Rijk stelt dat het vaccin van Pfizer en BioNTech zorgvuldig is ontwikkeld en dat het vaccineren in Nederland op 8 januari kan beginnen.

“Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) keuren een vaccin alleen goed als de werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid zijn aangetoond. En dat is dus nu voor dit vaccin een feit”, staat in de advertentie. “Coronavaccins moeten voldoen aan dezelfde strenge eisen als andere vaccins. Veiligheid staat voorop. De ontwikkeling en beoordeling gaan sneller dan gebruikelijk. Dat kan omdat wereldwijd onderzoeken naar vaccins gelijktijdig worden uitgevoerd en kennis wordt gedeeld. Dat scheelt tijd.”

“Met een vaccinatie tegen het coronavirus bescherm je uiteindelijk jezelf, maar ook je familie, vrienden en de kwetsbare mensen om je heen”, zo is verder te lezen. “Zo zorgt vaccineren ervoor dat we stapje voor stapje meer vrijheid terugkrijgen.”

In de advertentie wordt nogmaals aangegeven dat zorgmedewerkers die met ouderen en kwetsbare mensen werken als eersten aan de beurt zijn. Maandag meldde vakbond FNV dat onder die groep veel mensen zijn die het vaccin niet willen of nog twijfelen.

Update 06:07 – Kabinet gaat vaccininstituut Intravacc alsnog verkopen

Het Nederlandse overheidsinstituut voor vaccinonderzoek, Intravacc geheten, komt toch in de verkoop. Dat heeft minister Tamara van Ark voor Medische Zorg aan de Tweede Kamer gemeld, schrijft het FD.

De privatisering en verkoop van Intravacc was in april nog opgeschort. Na het uitbreken van de coronapandemie wilde het kabinet wachten met het verkopen van het staatsbedrijf, dat van oudsher beschikt over veel kennis over de ontwikkeling van vaccins.

Verkoop van Intravacc vindt stapsgewijs plaats. Het instituut wordt al per 1 januari verzelfstandigd en ondergebracht in een BV, zo schrijft Van Ark in een brief. Binnen twee jaar moet een koper zijn gevonden voor het instituut met ruim 130 werknemers. Het nieuwe kabinet moet eind volgend jaar definitief de knoop doorhakken.

Update 05:44 – ‘Veel mensen afgewezen die in de zorg wilden helpen’

Van het leeuwendeel van de mensen die tijdens de eerste coronagolf in de zorg wilden helpen, is uiteindelijk geen gebruik gemaakt. Zo’n 22.800 aanmeldingen kwamen tot in juni binnen bij het samenwerkingsverband Extra Handen voor de Zorg. Maar slechts 2800 mensen hebben in die periode daadwerkelijk een tijdelijke werkplek gekregen, meldt de Commissie Werken in de Zorg in een rapport aan minister Tamara van Ark (Medische Zorg).

Dat op veel mensen uiteindelijk geen beroep is gedaan terwijl in de zorg wel veel vraag bleef naar mensen, komt volgens de commissie door uiteenlopende redenen. Zo had een deel geen zorgdiploma of zorgachtergrond, wat wel een vereiste was. Verder worden reistijd en inzetbaarheid als obstakels genoemd.

Maar het belangrijkste volgens de commissie waren de fricties in gevraagde en geboden diploma’s en competenties. “In algemene zin kan gesteld worden dat zorgorganisaties zaten te springen om extra zorgprofessionals, terwijl het aanbod van mensen die zich meldden om te komen helpen vooral bestond uit extra ‘handen’ die in ondersteunende zin een bijdrage zouden kunnen leveren.”

Dat zoveel mensen aan de zijlijn zijn blijven staan, noemt de commissie een gemiste kans om mensen voor de langere termijn in de zorg binnen te halen. “Hoe mooi is het als mensen die een positieve ervaring opdoen door tijdelijk bij te springen in de zorg een carrière switch naar de zorg gaan overwegen?”

Update 03:57 – Ministers bespreken mogelijke gevolgen ‘Britse’ coronamutant

De meest betrokken ministers in het kabinet vergaderen dinsdagochtend weer over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Tijdens dat reguliere overleg wordt onder meer besproken of de vondst van een mogelijk besmettelijkere mutant in Nederland tot extra maatregelen moet leiden.

Grote, nieuwe ingrepen zitten er waarschijnlijk niet aan te komen. Het kabinet kondigde vorige week een zeer strenge lockdown aan. Met de sluiting van onder meer kappers, sportscholen en niet-essentiële winkels, zijn nu vrijwel alle gelegenheden waar veel mensen samen kunnen komen al dicht.

Afgelopen weekeinde werd bovendien een vliegverbod ingesteld van en naar het Verenigd Koninkrijk, waar het gemuteerde virus als eerste opdook. Ook per boot of trein kunnen passagiers de oversteek naar Nederland niet meer maken.

Update 03:28 – RIVM komt met weekcijfers: aantal besmettingen weer fors gestegen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft dinsdag weer een wekelijks overzicht van de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Het aantal besmettingen lag in de afgelopen week opnieuw beduidend hoger dan een week eerder, zoveel is zeker. Volgens het RIVM is het heel goed mogelijk dat het weektotaal boven de 80.000 uitkomen.

In de vorige weekrapportage meldde het instituut dat 58.412 mensen een positief testresultaat hadden gekregen. Dat was al een toename van 36 procent ten opzichte van de week daarvoor.

Op de dag waarop de laatste weekcijfers werden gepubliceerd, begon de strenge lockdown waarmee het kabinet overbelasting van de ziekenhuiszorg hoopt te voorkomen. In de dagen die volgden, liep het aantal geconstateerde besmettingen verder op.

Zondag noteerde het RIVM meer dan 13.000 nieuwe gevallen. Maandag bleef de teller steken op ruim 11.200. In de laatste zes dagen registreerde het instituut opgeteld ruim 72.500 positieve testuitkomsten. Het totale weekaantal wordt bepaald door de meldingen die nog tot dinsdagochtend binnenkomen.

Update 00:48 – Ook tijdens feestdagen avondklok en alcoholverbod op Curaçao

Curaçao verlengt de geldende coronamaatregelen tot 11 januari. Dat betekent dat er ook tijdens kerst en oud en nieuw een avondklok geldt vanaf 21.00 uur tot 04.30 uur en een alcoholverbod in restaurants, bars en openbare ruimtes. Dat heeft minister-president Eugene Rhuggenaath maandagmiddag (lokale tijd) bekendgemaakt. Op het eiland werden drie weken eerder de strengere maatregelen afgekondigd vanwege een flinke stijging van het aantal coronabesmettingen. Al meer dan een week is weer sprake van een daling.

Op het hoogtepunt waren er ruim 1800 besmettingen, sinds enkele dagen blijft het onder de 1700. Op het eiland zijn sinds maart 11 mensen met corona overleden. 18 coronapatiënten liggen in het ziekenhuis.

De Curaçaose epidemioloog Izzy Gerstenbluth legde maandag tijdens een persconferentie van de overheid uit dat het nog veel te vroeg is om de maatregelen te versoepelen. “We moeten blij zijn dat er geen noodzaak is om in lockdown te gaan, zoals veel andere landen.”

Update 00:14 – Pfizer: iets meer vaccins voor Nederland in eerste kwartaal

Nederland kan in het eerste kwartaal van 2021 iets meer doses van het Pfizer-vaccin verwachten dan eerder bekend was. “Wat we hebben afgesproken is dat we tot het eind van het eerste kwartaal 2,49 miljoen doses vaccins kunnen leveren”, zei Marc Kaptein, medisch directeur van Pfizer Nederland, bij Nieuwsuur. “Dat is ietsje meer dan dat we eerst hadden beloofd.”

Pfizer staat in nauw contact met het RIVM en de Nederlandse overheid over de levering van het vaccin en het inentingsprogramma, zegt Kaptein. “We hebben zeer regelmatig overleg, bijvoorbeeld vanavond nog. We kijken wat de wensen zijn van de overheid en wat kunnen wij leveren.”

Kaptein stelt dat Pfizer de gemuteerde versie van het coronavirus die onlangs in Groot-Brittannië is opgedoken “heel goed in de gaten houdt”. De Britse mutatie lijkt een stuk besmettelijker te zijn. Het kabinet heeft daarom het reisverkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk aan banden gelegd. “We weten dat dit Pfizer-vaccin ook werkt tegen negentien andere mutaties”, zegt Kaptein. “Deze laatste mutatie wordt op dit moment getest in het laboratorium, maar we zijn er vrijwel zeker van dat het vaccin ook gaat werken tegen dit gemuteerde virus.”