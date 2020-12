Psychische klachten door coronacrisis opnieuw toegenomen

De impact van corona en de coronamaatregelen op mensen met psychische klachten opnieuw is toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting MIND – Fonds Psychische Gezondheid onder hun ggz-panel, bestaande uit 800 deelnemers. 91 procent van de deelnemer is cliënt, 9 procent bestaat uit familieleden/naasten.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

Dit onderzoek is afgenomen voor de huidige lockdown. Toen al ervoeren drie op de vier mensen negatieve gevolgen zoals angst, oplopende spanning en stress. maar ook klachten als eenzaamheid, somberheid en depressie lagen op de loer. Verder werd ook het gebrek aan sociale contacten (met hulpverleners) gemist. Tijdens een eerder onderzoek in juni, toen de eerste coronagolf speelde, gold dat nog voor één op de drie deelnemers.

Lees ook: Meer dan de helft van de jongeren voelt zich moe en somber door coronacrisis

Face-to-face met hulpverleners

Daarom is het van levensbelang dat deze groep nauw contact houdt met hulpverleners. Van de deelnemers die voor de coronacrisis ggz-behandeling kregen, geeft 41 procent aan dat dit (weer) hetzelfde is als voor de coronacrisis. Bij een op de vier is de behandeling echter deels face-to-face en deels online. Bij 12 procent is de behandeling alleen online. Hou afspraken zoveel mogelijk face-to-face, benadrukt MIND, en pas andere vormen van behandeling alleen toe in overleg met de cliënt.

Door het wegvallen van van dagbesteding, (vrijwilligers)werk en vrijetijdsactiviteiten buitenshuis zijn veel deelnemers aan het onderzoek in een sociaal isolement terechtgekomen. Daarom is het volgens MIND heel belangrijk dat juist nu tijdens deze lockdown buurthuizen en inloopcentra open blijven. “MIND heeft met de VNG en Valente een nieuwe handreiking opgesteld op welke wijze deze laagdrempelige voorzieningen in de buurt open kunnen blijven binnen de huidige geldende coronamaatregelen.”

Lees ook: Psycholoog wil meer aandacht voor mentale gevolgen corona: ‘Dit is echt een kantelpunt’

Financiële gevolgen

Van de deelnemers met een betaalde baan is bij een op de vier het werk geheel of gedeeltelijk weggevallen. Bij deelnemers die vrijwilligerswerk deden, heeft twee derde moeten stoppen of doet dit werk nu voor minder uren. Naast het sociale aspect merkt een op de zeven deelnemers de financiële gevolgen van de crisis. “Het is uitermate belangrijk oog te houden voor deze groep, te stimuleren dat zij na de lockdown het gewone leven weer zo snel mogelijk oppakken en participatie op de arbeidsmarkt mogelijk te maken”, aldus MIND.