Politie checkt volle woonkamer tijdens oud en nieuw

Gezellig met tien man in de woonkamer aftellen tot het nieuwe jaar is in deze tijd een serieuze overtreding en reden genoeg om politie aan de deur te krijgen, zegt politiechef Wilbert Paulissen (Oost-Brabant) in het Eindhovens Dagblad.

Paulissen: “Agenten hebben echt niet de opdracht gekregen om met oud en nieuw mensen te verbaliseren die elkaar op straat feliciteren. We gaan ook niet proberen elke vuurwerkafsteker te pakken. We zetten onze capaciteit vooral in op de excessen: plekken waar de openbare orde in het geding is en op overlast.”

‘Drukken niet onze neus tegen elk raam’

Paulissen doelt niet alleen op georganiseerde, illegale feesten: “We drukken niet onze neus tegen elk raam. Maar tien man in een woonkamer, dat vind ik in deze tijd een exces. Dan gaan we echt wel aanbellen.”

Dan is het nog geen gelopen koers, want de politie kan bij het aantreffen van te veel mensen in een woning niet zomaar beboeten. Paulissen gaat ervan uit dat het feit dat de politie aan de deur staat in verreweg de meeste gevallen voldoende zal zijn, en anders kunnen agenten kijken of sprake is van overlast.

ANP