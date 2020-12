Longartsen vinden het gevaarlijk dat sommige mensen met chronische longklachten zich niet aan de mondkapjesplicht houden, terwijl juist voor extra veiligheid kan zorgen bij deze kwetsbare groep. “Zie het maar als een veiligheidsgordel.”

Sinds 1 december geldt er in een mondkapjesplicht in alle publieke binnenruimtes in Nederland. Mensen die vanwege een aandoening vrijgesteld willen worden van de verplichting kunnen zelf een verklaring invullen en meenemen als ze de deur uitgaan. Die verklaring is te vinden op de website van zorgkenniscentrum Vilans en telt als bewijsmiddel.

Toch is zo’n uitzondering niet voor alle longpatiënten altijd nodig, stellen enkele longartsen bij Hart van Nederland. “Ik zeg niet dat er misbruik van wordt gemaakt, maar we moeten er op letten”, zegt voorzitter Leon van den Toorn van Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose.

Zijn de regels te soepel?

“Het is een logische regel voor mensen die thuis extra zuurstof nodig hebben”, legt de longarts uit, “maar niet voor alle mensen met een chronische longziekten.” Hij vindt de huidige regels rond het uitzonderingsbewijs op de mondkapjesplicht dan ook te soepel.

Zo’n bewijs moet wat betreft Van Den Toorn niet voor iedereen beschikbaar zijn. Hans in ‘t Veen van het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam sluit zich bij zijn collega aan. Als longarts komt hij dagelijks in contact met kwetsbaren.

‘Wij van wc-eend’

“Mensen met COPD kunnen dat kapje wel vervelend vinden, maar het is juist deze groep mensen die deze bescherming nodig heeft.” Volgens In ‘t Veen is een mondneusmasker voor zulke longpatiënten juist van levensbelang. “Juist bij kwetsbaren geeft het mondkapje een extra veiligheid. Zie het maar als een veiligheidsgordel.”

Longpatiënten kunnen er natuurlijk voor kiezen om een verklaring te downloaden, zegt de Rotterdamse longarts. “Maar dat kunnen wij ook. Het is subjectief, ‘wij van wc-eend’.” Hij wijst erop dat iedereen een verantwoordelijkheid te nemen heeft, ook mensen met longklachten. “Als iedereen zijn steentje kan bijdragen zou dat een voordeel zijn.”

