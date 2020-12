Nederland eindigt dit jaar en begint het nieuwe jaar alsnog in een volledige lockdown. Vijf weken is het land op slot om het aantal besmettingen terug te dringen. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op vrijdag: 12.028, dat zijn er 795 minder dan op donderdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op vrijdag : 2034, dat zijn er 31 meer dan op donderdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op vrijdag: 549, dat zijn er 13 meer dan op donderdag

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 09:30 – Koopmans: we moeten ons wapenen tegen volgende uitbraak

“We moeten nu investeren en ons wapenen tegen een volgende uitbraak.” Dat zegt viroloog Marion Koopmans in een interview met Trouw. Ze ziet daarin een rol weggelegd voor de wetenschap. “Het lijkt me een enorme uitdaging om te onderzoeken of je zo’n uitbraak kunt voorspellen.”

Koopmans noemt terug naar normaal, als het coronavirus onder controle is, geen vanzelfsprekendheid. “Die fout moeten we niet maken. Ik hoop dat het besef blijft hangen dat we moeten nadenken over onze eigen rol in het ontstaan van pandemieën, dat door klimaatverandering, door ontbossing en door onze manier van leven virussen steeds vaker overspringen. Iedereen weet nu wat altijd wordt bedoeld als virologen waarschuwden.”

De viroloog maakt deel uit van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de bestrijding van het coronavirus. Onlangs werd bekend dat OMT-leden zijn bedreigd, onder wie ook Koopmans. In de krant zegt ze hierover: “Ik laat het van me afglijden. Sommige mensen zeggen dat dit erbij hoort. Dat vind ik niet, die bedreigingen zijn niet oké. Maar in het besef dat het een heel selectief deel van de mensheid is dat zich daar zo roert, probeer ik er niet naar te kijken.”

Update 08:17 – Demonstratie tegen lockdown in Hilversum verboden

Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum heeft de voor zaterdag aangekondigde demonstratie ‘Stop de Lockdown’ verboden. Hij zegt onvoldoende vertrouwen te hebben dat de organisatie zich houdt aan de voorgestelde voorschriften, zowel op het gebied van de coronamaatregelen als de ter beschikking gestelde locatie.

Volgens de gemeente Hilversum zijn de afgelopen dagen meerdere gesprekken gevoerd met de organisatie van de demonstratie. Daarin werd geen overeenstemming bereikt over de plaats waar de demonstratie kan plaatsvinden. De organisatoren van ‘Stop de Lockdown’ wezen de door de gemeente aangeboden locatie af.

De gemeente zegt daardoor niet te kunnen instaan voor de gezondheid van de deelnemers, omstanders en de professionals die betrokken zijn bij het toezicht. “Ook is het hierdoor niet mogelijk om de openbare orde te handhaven en de veiligheid van haar bewoners te waarborgen”, aldus de gemeente Hilversum.

De gemeente roept “de demonstranten met klem op om niet naar Hilversum te komen”.

Update 04:55 – ‘FNV: sluit supermarkten tijdens kerstdagen’

Vakbond FNV Handel pleit ervoor alle supermarkten op slot te gooien tijdens de kerstdagen. Dat moet er vooral voor zorgen dat het winkelpersoneel rust krijgt, zegt sectorhoofd van FNV Handel Mari Martens in het AD. Martens verwacht niet dat zo’n sluiting voor problemen zorgt. “De meesten zorgen er echt wel voor dat ze hun boodschappen tijdig in huis hebben.”

Volgens Martens gaat het veel over zorgmedewerkers als het om overbelasting door corona gaat, maar zit ook het supermarktpersoneel aan zijn taks. “Medewerkers willen na dit zware jaar Kerstmis met hun dierbaren doorbrengen en niet in een overvolle supermarkt.”

Daar komt volgens de FNV-bestuurder bij dat er een zeer grote kans is dat het tijdens de kerstdagen te druk wordt in de winkels. “Het is nu al razend druk”, aldus Martens. “In de supermarkten werken bovendien veel jonge mensen. Het is onverantwoord hen met deze toeloop op te zadelen. Bij het merendeel van deze winkels is geen beveiliging, de coronamaatregelen worden absoluut niet overal nageleefd en gehandhaafd.”

Update 03:39 – ‘Corona komt elke winter terug, net als de griep’

Door het coronavirus blijft het ook de komende jaren druk in de Nederlandse ziekenhuizen, vooral in de winter. Artsen denken dat Covid-19 een vergelijkbaar verloop krijgt als de griep. Daarom pleiten ze voor speciaal ‘winterpersoneel’, schrijft het AD.

“De golf zal minder groot worden dan nu, maar ’s winters zal corona terugkomen”, zegt Hans Kuijsten, intensivist in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. “Je moet toe naar seizoensarbeiders in de zorg.” Kuijsten denkt aan een systeem waarbij mensen in de winter als ‘reservist’ op de ic kunnen werken.

Peter van der Voort, hoofd intensive care bij UMC Groningen, zou in zijn ziekenhuis graag een reserve-ic creëren. “Die kun je in normale tijden voor iets anders gebruiken, maar als de nood aan de man komt, als ic. Daarvoor heb je een flexibele schil van personeel nodig dat ook een ic-basis heeft.”

Update 03:30 – België zet zich schrap voor Nederlander met virus in shoptas

Belgische winkelsteden als Antwerpen en Hasselt zetten zich zaterdag schrap voor de komst van veel Nederlanders. Het laatste weekend voor Kerstmis zouden ze weleens veel Nederlandse winkelaars kunnen trekken, nu in Nederland het leeuwendeel van de winkels heeft moeten sluiten omdat het coronavirus er weer om zich heen grijpt. Als dat het ook in België weer aan kracht winnende virus maar geen opkontje geeft, vrezen de autoriteiten.

Burgemeesters van grensgemeenten hebben aangekondigd dat ze streng optreden als mensen zich bij de kerstinkopen niet aan de coronaregels houden of als het te druk wordt. Ze onderstrepen dat winkelen voor je plezier er in België ook niet bij is. Winkelen mag in principe alleen in je eentje en hooguit een halfuur lang. De regering vroeg de gemeentebesturen vrijdagavond nog eens om wat ze doen “tegen ongeoorloofde samenscholingen, funshoppen en grensshoppen onverminderd voort te zetten en indien nodig op te voeren”.

Maar de grens is nog gewoon open en dat blijft voorlopig zo. Reizen is wel “dom”, aldus zorgminister Frank Vandenbroucke, en wordt “ten stelligste” afgeraden, maar is niet verboden. Wel moeten Nederlanders en ander buitenlands bezoek straks een negatieve coronatest kunnen laten zien, van hooguit twee dagen oud. Maar dat is pas vanaf Kerstmis, als de kerstkoopwoede weer voorbij is.