Acteur Bram van der Vlugt is zaterdag op 86-jarige leeftijd overleden. Hij kroop tussen 1986 en 2010 in de rol van Sinterklaas bij de landelijke intocht.

Van der Vlugt is in zijn slaap overleden aan de gevolgen van het coronavirus, meldt zijn management. De acteur was vooral bekend van zijn vertolking van Sinterklaas: hij kroop een kwart eeuw in de rol van de Goedheiligman, waardoor hij voor een hele generatie ‘de enige echte Sint’ is.

De Grote Sinterklaasfilm

In 2011 droeg hij het stokje over aan collega Stefan de Walle, maar sindsdien was Van der Vlugt nog regelmatig als Sinterklaas te aanschouwen. Zo pakte hij dit jaar nog zijn oude rol op in De

Grote Sinterklaasfilm, die door meer dan 100.000 mensen in de bioscoop werd bezocht.

Naast zijn bekende rol was de acteur ook in verschillende films en tv-series te zien. Zo speelde hij in zijn lange carrière rollen in Memorandum van een Dokter, Medisch Centrum West en Unit 13. Tot twee jaar geleden was hij nog op televisie te zien in de serie Dokter Deen.

Tot zijn dood op de planken

Van der Vlugt stond ook decennialang in de theaters. In 1970 was hij een van de oprichters van Toneelgroep Sater. Dertig jaar geleden ontving hij de prestigieuze Louis d’Or voor zijn rol als Nils Bohr in het toneelstuk Kopenhagen.

Tot aan zijn dood was hij actief op de planken, ondanks zijn hoge leeftijd trad de acteur de afgelopen jaren door heel het land op in veel verschillende toneelstukken. “Ik kan nog aardig praten, denken, lopen en onthouden en dan kun je toneelspelen”, zei Van der Vlugt daarover.

Ook voor de komende jaren stonden meerdere nieuwe projecten gepland, waaronder een nieuwe tournee, een reprise en twee speelfilms. Van der Vlugt laat zijn vrouw, vijf kinderen en drie kleinkinderen achter. Er zal in besloten kring afscheid van hem worden genomen.

Begin december was Van der Vlugt nog als Sinterklaas te gast in De 5 Uur Show, waarin verschillende Nederlanders, waaronder Orgel Joke, door hem in het zonnetje werden gezet



