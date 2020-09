Dag hoor! Bram van der Vlugt keert dit najaar terug als Sinterklaas

Bram van der Vlugt keert terug als Sinterklaas. De 86-jarige acteur is dit najaar te zien in de De Grote Sinterklaasfilm Dat blijkt uit een trailer van de film die donderdag verscheen.

In de film moeten de Sint en zijn Pieten noodgedwongen op een camping logeren, omdat het kasteel van de goedheiligman op instorten staat en moet worden gesloopt. Vanaf de camping stellen de Pieten alles in het werk om te voorkomen dat de kinderen zonder cadeaus komen te zitten en Pakjesavond in het water valt.

Burgemeester Terpstra

Ook voor presentatrice en oud-zwemkampioen Erica Terpstra is in de film een rol weggelegd. De 77-jarige Terpstra zal voor het eerst in zestien jaar weer op het witte doek te zien zijn in de rol van burgemeester. Die rol vertolkte ze eerder in Pluk de Petteflet.

In de bioscoopfilm zitten geen traditionele zwarte pieten meer, valt uit de trailer op te maken. Er zijn alleen roetveegpieten te zien. De Grote Sinterklaasfilm is van af 7 oktober in de Nederlandse bioscopen te zien.