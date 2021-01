Deze coronamaatregelen blijven vermoedelijk gelden als de lockdown wordt verlengd

De lockdown waarin Nederland sinds 15 december zit, zal naar alle waarschijnlijkheid met drie weken worden verlengd. Dat melden Haagse bronnen aan de NOS en RTL Nieuws. Maar wat betekent dat voor de geldende maatregelen? We zetten ze nog eens op een rijtje.

Nu duidelijk is dat de besmettingen nog steeds hoog zijn, roepen deskundigen op om de huidige maatregelen te verlengen. Dat zal het kabinet naar verwachting grotendeels opvolgen. Dat zou betekenen dat scholen, niet-essentiële winkels, restaurants, kappers, musea, bioscopen en theaters na 20 januari nog drie weken dicht blijven, dus tot 10 februari.

Alleen voor de basisscholen zal worden bekeken of deze eerder open kunnen. Dit ligt aan de uitkomst van het onderzoek naar de Britse variant van het coronavirus en de mogelijke gevolgen daarvan voor kinderen in het basisonderwijs. Waarschijnlijk wordt die beslissing later deze week bekend.

Daarnaast zullen ondernemers vermoedelijk een uitbreiding van het steunpakket krijgen, die bedoeld is om bedrijven tegemoet te komen. Met dit steunpakket moet worden voorkomen dat veel bedrijven alsnog omvallen.

Regels huidige lockdown

Als de lockdown wordt verlengd, zullen waarschijnlijk dezelfde regels gelden als voor 20 januari. Zo mogen huishouders maximaal twee personen ontvangen en mag je buiten maar met z’n tweeën zijn als je uit een ander huishouden komt. Kinderen tot 12 jaar zijn hiervan uitgezonderd.

Hotels zijn alleen open voor overnachtingen. Daarnaast blijven overheidsgebouwen en banken ook open. Bibliotheken blijven alleen open om boeken af te halen. Ook servicepunten voor het versturen en ontvangen van pakketjes blijven open.

Verder moeten sportscholen dicht blijven, maar is buiten sporten met z’n tweeën (exclusief trainer) toegestaan. Sporten in groepsverband is niet mogelijk. Ook in binnenruimtes sporten is niet toegestaan. Topsporters en kinderen tot en met 17 jaar zijn hierop een uitzondering en mogen wel sporten.

Persconferentie

De komende dagen zullen bewindsvoerders en deskundigen nog meer overleggen over mogelijke aanpassingen aan de lockdown. Premier Mark Rutte en minister De Jonge zullen hier dinsdagavond een persconferentie over geven.

