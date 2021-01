Nederland zit al drie weken op slot, maar de lockdown lijkt vooralsnog niet het gewenste effect te hebben. De besmettingscijfers zijn weliswaar over het hoogtepunt, maar het aantal ziekenhuisopnames blijft hoog. Ook op de ic-afdelingen blijft het druk. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op zondag: 6.657, dat zijn er 726 minder dan op zaterdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op zondag: 2.554, dat zijn er 13 minder dan op zaterdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op zondag: 704, dat zijn er 11 meer dan op zaterdag

– Aantal sterfgevallen dat gemeld is op zaterdag: 54, er zijn tot nu toe 12.366 coronadoden geregistreerd

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 06:00 – Rode Kruis schaalt hulp vaccinatieprogramma op

Het Rode Kruis gaat de hulp aan het vaccinatieprogramma tegen het coronavirus van de GGD opschalen. Naast de inzet van hulpverleners in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden, ondersteunt de organisatie nu ook in Amsterdam-Amstelland, Utrecht, Drenthe en Hart voor Brabant. Het gaat voornamelijk om de inzet van EHBO’ers, laat het Rode Kruis weten.

Hulpverleners van het Rode Kruis worden vooral ter ondersteuning ingezet, of om bijvoorbeeld eerste hulp te verlenen. Als iemand een vaccinatie tegen het coronavirus heeft gekregen, wordt geadviseerd een kwartier te blijven zitten. Als er namelijk een allergische reactie zou optreden, komt die hoogstwaarschijnlijk binnen die tijd. De hulpverleners helpen dat in de gaten houden en kunnen eerste hulp verlenen als iemand bijvoorbeeld flauwvalt. De GGD-arts ter plaatse is medisch eindverantwoordelijk.

“Deze inzetten worden mogelijk uitgebreid naarmate het vaccinatieprogramma vordert. Het Rode Kruis is tevens in gesprek over mogelijke inzetten in acht andere regio’s”, laat de organisatie weten.

Momenteel worden zorgmedewerkers als eerste ingeënt tegen het coronavirus. Tot en met zondag waren in de ziekenhuizen 31.000 medewerkers in de acute zorg gevaccineerd, na vijf dagen prikken.

Update 03:30 – Burgemeesters bespreken nieuwe coronamaatregelen

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen bespreken maandagavond welke nieuwe coronamaatregelen er gaan gelden. Op 19 januari loopt de strenge lockdown af die op 15 december van kracht werd. Aangezien het aantal coronabesmettingen nog niet snel daalt, wordt er al rekening mee gehouden dat er na 19 januari strenge maatregelen blijven gelden.

De 25 burgemeesters, tevens voorzitters van de veiligheidsregio’s, worden bijgepraat over de laatste adviezen van deskundigen door justitieminister Ferd Grapperhaus, die bijna altijd bij het Veiligheidsberaad is. Ze bespreken ook de handhaafbaarheid van maatregelen. Het kabinet neemt naar verwachting dinsdag een besluit over het nieuwe coronabeleid.

De burgemeesters praten in Utrecht ook over de stand van zaken rondom de vaccinaties, waarmee vorige week is begonnen. Na afloop van de bijeenkomst geeft de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, een toelichting op de zaken die zijn besproken. Ook minister Grapperhaus is daarbij.

Update 03:30 – Gezondheidsraad adviseert wie eerst coronavaccin Moderna krijgen

Nu er een tweede vaccin tegen het coronavirus is, van de farmaceut Moderna, is de volgende stap bepalen wie dat vaccin als eerste krijgt. Daarom komt de Gezondheidsraad met een advies over de toediening van het middel.

Nederland heeft 6,2 miljoen doses besteld bij Moderna, genoeg om 3,1 miljoen mensen in te enten. De eerste doses van het vaccin komen maandag in de loop van de dag waarschijnlijk aan bij het bedrijf Movianto in Oss. Van daaruit wordt het later verspreid over het land.

Voor eind maart zouden ongeveer 400.000 doses geleverd moeten zijn. Het kabinet kan afwijken van het advies van de Gezondheidsraad. Eerder adviseerde de raad tot twee keer toe om eerst ouderen in te enten. Het kabinet besloot juist om te beginnen bij de medewerkers van ziekenhuizen en verpleeghuizen. Het eerste beschikbare vaccin, van Pfizer en BioNTech, moest namelijk in grote hoeveelheden worden bewaard bij temperaturen van 70 graden onder nul.

Bij het vaccin van Moderna is 20 graden onder nul voldoende. Daarom meldde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vorige week dat het kabinet dit vaccin wil aanbieden aan bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap.

Begin deze week wordt bekend wanneer het vaccineren met Moderna zal starten, zo kondigde De Jonge vorige week al aan.

Update 03:30 – Eerste prik verpleeghuismedewerkers Amsterdam, Den Haag en Assen

Verpleeghuismedewerkers uit de regio’s Amsterdam-Amstelland, Haaglanden en Drenthe kunnen zich vanaf maandag laten vaccineren tegen het coronavirus. Op de priklocaties in Amsterdam, Den Haag en Assen worden de eerste vaccins toegediend. Eerder begonnen de vaccinaties in Veghel, Rotterdam en Houten. Later deze week start het prikken in de rest van het land.

De priklocatie in Amsterdam is in de RAI. In Den Haag kunnen mensen naar het stadion van voetbalclub ADO, waar een bouwwerk op de parkeerplaats staat. In Assen zijn de vaccinaties naast het TT-circuit.

Ongeveer 200.000 medewerkers uit de langdurige zorg hebben een afspraak kunnen maken voor de eerste vaccinatie en voor de herhaalprik drie weken later. Alle ruimte voor afspraken is inmiddels volgeboekt. Ongeveer 65.000 mensen die nu nog geen afspraak hebben, moeten enkele weken wachten tot er weer genoeg vaccinvoorraad is.

Na de zorgmedewerkers uit de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, worden ook de 178.000 zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg en 166.000 mensen uit de wijkverpleging en WMO-ondersteuning uitgenodigd voor de vaccinatie.