Nederland zit al drie weken op slot, maar de lockdown lijkt vooralsnog niet het gewenste effect te hebben. De besmettingscijfers zijn weliswaar over het hoogtepunt, maar het aantal ziekenhuisopnames blijft hoog. Ook op de ic-afdelingen blijft het druk. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op donderdag: 9.737, dat zijn er 2.609 meer dan op woensdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op donderdag: 2.756, dat zijn er 71 minder dan op woensdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op donderdag: 704, dat zijn er 8 meer dan op woensdag

– Aantal sterfgevallen dat gemeld is op donderdag: 85, er zijn tot nu toe 12.084 coronadoden geregistreerd

Update 07:47 – Minister De Jonge te optimistisch, deel vaccins komt later

Een deel van de door de Europese Unie bestelde coronavaccins komt later dan minister De Jonge maandag in zijn Kamerbrief schreef. De Jonge verwachtte toen 8 miljoen vaccins in de eerste drie maanden van dit jaar. Uit een rondgang van de NOS langs farmaceuten komt naar voren dat er daarvan zeker 1,1 miljoen later komen.

Dat betekent dat 550.000 Nederlanders later zullen worden ingeënt dan De Jonge schreef. Dit omdat van deze vaccins twee doses per persoon nodig zijn om het middel goed te laten werken

Het Duitse bedrijf Curavec bijvoorbeeld stelt dat zijn vaccin pas in april kan worden goedgekeurd door Europese medicijnautoriteit EMA. De Jonge verwachtte daarvan 600.000 doses in het eerste kwartaal, maar die komen dus sowieso later. Dat was toen De Jonge zijn brief verstuurde al bekend. Een woordvoerder van het bedrijf zegt tegen de NOS dat hij nog niet weet hoe snel de levering na goedkeuring kan beginnen, omdat die planning nog niet is gemaakt.

Het is nog niet duidelijk of het bedrijf wel de 1,6 miljoen vaccins kan leveren die het ministerie van VWS aankondigde voor het tweede kwartaal.

Update 06:53 – Criminaliteit op Curaçao door coronamaatregelen afgenomen

Op Curaçao zijn in 2020 veel minder misdrijven gepleegd dan in de jaren daarvoor. Minister van Justitie Quincy Girigorie zei dat dit een direct gevolg is van de verschillende coronamaatregelen, zoals het instellen van een avondklok. Vorig jaar zijn dertien moorden op het eiland gepleegd. In 2018 waren dat er 21 en in 2017 nog 27.

Ook het aantal gewapende overvallen is flink afgenomen. In 2019 werden er ruim vierhonderd gewapende overvallen gepleegd, in 2020 waren dat er 270. Het aantal inbraken is met bijna 20 procent gedaald en het aantal auto-inbraken met 60 procent.

Wel zijn er meer gevallen van relationeel geweld opgetekend. In 2019 ging het om 120 meldingen, in 2020 waren dat er 190. Volgens Girigorie is dat ook een gevolg van de coronamaatregelen. Mensen zaten al dan niet noodgedwongen vaker thuis. Volgens de minister leidde dat in sommige gevallen tot relationeel geweld.

Update 06:23 – Rode Kruis: houd noodopvang dak- en thuislozen tot april open

Gemeenten moeten de noodopvang voor dak- en thuisloze mensen tot april openhouden, vinden het Rode Kruis en branchevereniging Valente. Bij het Rode Kruis melden zich nieuwe mensen die dak- en thuisloos zijn geworden. Veelal gaat het om personen die hun baan hebben verloren of op een andere manier financieel in de problemen zijn geraakt door de aanhoudende coronacrisis, aldus de hulporganisatie.

Het Rode Kruis ziet het aantal hulpvragen om te helpen bij opvanglocaties toenemen. Tot en met de eerste lockdown kwamen er twintig hulpaanvragen van opvanglocaties. Daarbij ging het om bijvoorbeeld het leveren en opzetten van veldbedden, dekens en andere benodigdheden. “Vooral nu in de coronacrisis is het belangrijk dat alle dak- en thuisloze mensen weten dat ze in elk geval gedurende de winter terechtkunnen in de noodopvang, vindt Heleen van den Berg (Rode Kruis).

Update 06:00 – Ruim 2600 klachten bij vakantiemeldpunt Consumentenbond

Bij het coronavakantiemeldpunt van de Consumentenbond zijn sinds de opening half december tijd ruim 2600 meldingen binnengekomen. De meeste (1116) gaan over vluchten en pakketreizen (616). Het zijn vooral klachten over zaken als de trage terugbetaling wanneer een vlucht is geannuleerd of het niet kunnen inwisselen van vouchers voor geld.

Maar er zijn ook complimenten, bijvoorbeeld voor vakantieparken die geld terugbetalen in plaats van een voucher te verstrekken, voor de goede bereikbaarheid van de reisaanbieder en de mogelijkheid om kosteloos om te boeken, meldt de Consumentenbond vrijdag.

Bij de klachten over losse vliegtickets gaat het vooral over de trage terugbetaling bij annulering van de vlucht door de luchtvaartmaatschappij. Vooral consumenten die boekten via ticketwebsites zijn de dupe, stelt de bond. Klanten geven aan dat ze hun geld of voucher niet of veel te laat ontvangen. Ook de bereikbaarheid van de ticketwebsites wordt een groot probleem genoemd.

Update 03:34 – Ook in Rotterdam en Houten begint prikken verpleeghuismedewerkers

Mensen die in verpleeghuizen in de regio Rotterdam-Rijnmond en de provincie Utrecht werken, kunnen zich vanaf vrijdag ook laten vaccineren tegen het coronavirus. Om 09.30 uur wordt de eerste prik gezet in de vaccinatielocatie op Rotterdam The Hague Airport. Een half uur later wordt de eerste vaccinatie toegediend in evenementencomplex Expo Houten.

In het Brabantse Veghel worden al verpleeghuismedewerkers gevaccineerd. Op maandag volgen Amsterdam, Den Haag en Assen. Eind volgende week beginnen ook de vaccinaties van verpleeghuismedewerkers in de rest van het land.

Ziekenhuizen vaccineren zelf hun eigen medewerkers. Op woensdag begonnen ze met de verpleegkundigen en artsen die op intensive cares en de spoedeisende hulp werken, en met ambulancepersoneel. Volgens het RIVM kunnen vanaf 18 januari ongeveer 66.000 zorgmedewerkers per week worden ingeënt.

Update 00:17 -Fors meer kwetsbare ouderen overleden in laatste week 2020

In de laatste week van vorig jaar zijn er zo’n 1700 chronisch zieken, kwetsbare ouderen, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking overleden. Dat zijn er ongeveer 500, ofwel bijna 40 procent meer dan gebruikelijk voor deze periode, maakte statistiekbureau CBS bekend. Het ging vooral om 80-plussers.

De sterfte in de rest van de Nederlandse bevolking kwam uit op bijna 2100. Dat is volgens het CBS nagenoeg zoals verwacht voor de tijd van het jaar. Vergeleken met een week eerder stierven er zelfs 200 mensen minder.

Sinds de laatste week van september zijn er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 6700 meer mensen overleden dan normaal voor deze periode. Het bureau merkte eerder op dat de hogere sterfte van de afgelopen maanden samenvalt met de tweede golf van de corona-epidemie in Nederland.

In de tweede golf tot nu toe is de zogeheten relatieve oversterfte het hoogst in Noord-Brabant en Zuid-Holland (beide rond 20,5 procent). Zij worden op de voet gevolgd door Utrecht, Overijssel en Flevoland met rond 20 procent hoger dan verwachte sterfte. Zeeland heeft in de tweede golf tot nu toe geen echte oversterfte gehad. Ook in Groningen blijft de oversterfte beperkt.

