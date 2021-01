Middelbare school in Zeist stuurt vwo-leerlingen naar huis na feestje: 'Verschrikkelijk jammer'

Scholengemeenschap De Breul in Zeist heeft alle 150 6 vwo-leerlingen naar huis gestuurd. Dit weekend was er een huisfeestje waardoor zeker vier scholieren positief getest zijn op het coronavirus.

Het feest werd georganiseerd door een leerling van een andere school, maar leerlingen van De Breul zijn hierbij geweest. ”Het begon met telefoontjes van leerlingen die belden met klachten. Toen dit opviel is er een contactonderzoek geweest van de GGD en toen zijn we achter het feestje gekomen”, vertelt een teleurgestelde rector Ferry Brokers. Bij het feest waren twintig leerlingen aanwezigen.

Iedereen naar huis

Volgens Brokers was de kerstvakantie juist een mooi moment om te resetten en geen contact met elkaar te hebben. Een feestje in het laatste weekend van de vakantie heeft daarvoor zeker roet in het eten gegooid.

Alle leerlingen heeft hij naar huis moeten sturen om meer besmettingen te voorkomen. ”Omdat de groepen wisselen van klassen door de verschillende vakken, is gekozen voor deze oplossing”, vertelt hij.

‘Hossen in woonkamer’

Hoewel leerlingen ook op school samen komen, is het volgens de rector heel anders als leerlingen ‘staan te hossen in een woonkamer’. Brokers baalt van de beslissing die hij wegens overmacht heeft moeten maken. ”Het is verschrikkelijk jammer, want in mei zijn al de examens. Praktijk werkt toch beter dan online. Dus ik baal hier echt van”.

Inmiddels zijn de ouders van de leerlingen met een brief op de hoogte gebracht van de maatregel. De school vraagt ouders hun kind te laten testen als ze bij het feest zijn geweest. De eindexamenleerlingen zijn maandag 18 januari weer welkom op school.