Familie Dekker uit het Drentse Nijeveen zit al tien maanden in thuisquarantaine vanwege de gehandicapte puberdochter Rianne. Het gezin kijkt reikhalzend uit naar de prik. “Het zou zo fijn zijn als we een einddatum hadden.”

De 16-jarige Rianne heeft een zware hartafwijking en daarnaast is haar longfunctie beperkt. Als ze ziek wordt, weten ze niet of ze dat zal overleven. Het gezin neemt daarom geen enkel risico: ouders Renate en André gaan sinds de corona-uitbraak alleen voor het broodnodige de deur uit.

‘Geen enkel perspectief’

De familie is wel wat gewend, vertelt Renate aan Hart van Nederland. “Sinds we Rianne hebben moeten we anders leven.” Maar normaal weten ze wel wanneer de periode van aanpassen weer voorbij is, bijvoorbeeld als Rianne in het ziekenhuis ligt. “Nu hebben we geen enkel perspectief”, aldus de moeder.

Sinds maart ligt hun ‘gewone’ leven zo goed als stil. Renate en André hebben allebei onbetaald verlof opgenomen om zelf voor hun dochter te kunnen zorgen. “Rianne mag gewoon niet ziek worden. En wij ook niet, want er kan geen zorg in huis komen”, vertelt haar vader. Dan zouden ze namelijk het risico lopen dat iemand het virus mee naar binnen neemt.

“Het is wel intensief, want we zorgen 24 uur per dag voor haar”, vertelt Renate. “Ook ‘s nachts moeten we er vaak uit.” Bovendien volgt Rianne nu ook al tien maanden thuisonderwijs, want mentaal mankeert ze niets. “We proberen ondanks alles positief te blijven, maar dat neemt niet weg dat het niet niks is.”

Alle drie een prik nodig

Dat het vaccineren nu eindelijk begonnen is, biedt weer een beetje hoop, al is er nog altijd veel onduidelijk. “We hebben onze huisarts gebeld hoe het nu zit met onze vaccinaties, maar die kon ons het niet vertellen”, aldus Renate. “We staan met de rug tegen de muur.”

De Nijeveense werkt in de zorg en kan dus mogelijk snel een prikuitnodiging op de mat verwachten. Haar man werkt bij een diervoederbedrijf en moet vermoedelijk veel langer wachten. “André is waarschijnlijk pas als laatste aan de beurt. En we kunnen pas weer uit quarantaine als we alle drie gevaccineerd zijn.”

‘Leven van dag tot dag’

Voorlopig zit er voor de Dekkertjes dus niets anders op dan wachten op het vaccin, hoe moeilijk een nóg langere thuisquarantaine ook is. “We leven van dag tot dag”, zegt Renate. “Rianne wil ook heel graag weer naar school, weer zwemmen, naar therapie. Gewoon, leven.”

“Het is niet makkelijk”, beaamt ook vader André. Maar het gezin probeert ondanks het gebrek aan perspectief toch positief te blijven. “Er zijn veel mensen die klagen, maar je kunt ook anders denken en kijken naar wat er wél kan”, zegt Renate tot slot.

