Het is nog steeds een mysterie wie er achter de reeks aanslagen zit op Poolse supermarkten in december vorig jaar en januari dit jaar. De politie maakte dinsdagavond in Opsporing Verzocht beelden openbaar van een persoon en auto die mogelijk betrokken waren bij de ontploffing aan de Ophelialaan in Aalsmeer.

Sinds december zijn vijf ontploffingen geweest bij Poolse supermarkten, die worden gerund door Irakese Koerden. Na explosies in december bij supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther en in Beverwijk, waar twee keer bij dezelfde winkel explosies waren, bleef het een tijdje rustig.

In de nacht 3 op 4 januari was er echter opnieuw een aanslag op een Poolse supermarkt. Dit keer was de winkel Warszawa XL aan het Paletplein in Tilburg het doelwit. De supermarkten in Tilburg, Aalsmeer en Beverwijk zijn van dezelfde familie, die in het duister tast over de aanleiding voor de explosies.

Tot nu toe waren er weinig aanknopingspunten voor de politie. Maar er is nu een nieuw spoor. De reeks aanslagen begon in de nacht van 7 op 8 december bij de Biedronka aan de Ophelialaan in Aalsmeer. Daar werden sporen van een brandversnellend middel aangetroffen. Het was dus de bedoeling om veel schade aan te richten.

Op camerabeelden is nu beeld ontdekt van de mogelijke dader en de auto waarmee hij gebracht werd. Een zwarte Fiat Punto stopt vlak voor de explosie op de hoek van het Korianderhof en de Spoorlaan. De bijrijder stapt uit met twee grote tassen, waar mogelijk het materiaal inzit dat de explosie veroorzaakte. De man is na de explosie vermoedelijk naar de Geraniumstraat gerend en daar weer in de Fiat gestapt.