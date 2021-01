De brandweer is tijdens oud en nieuw in totaal 3.959 keer opgeroepen voor een incident. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Instituut Fysieke Veiligheid, dat namens de brandweer de nieuwjaarsincidenten in Nederland bijhoudt.

In totaal is de brandweer 3.483 keer uitgerukt om een brand te blussen. In de meeste gevallen ging het om een buitenbrand. Verder waren er veel containerbranden (612) en autobranden (226). Van alle meldingen ging het 95 keer om een woningbrand en ruim honderd keer om een andere gebouwbrand.

Aanzienlijke schade in Midden- en West-Brabant

In Midden- en West-Brabant was de schade door vuurwerk “aanzienlijk”. Ook waren in deze regio meer autobranden dan vorige jaarwisselingen, meldt de veiligheidsregio op Nieuwjaarsdag. Met name in Breda, Roosendaal, Etten-Leur, Oosterhout, Gilze en Oudenbosch was het raak.

De veiligheidsregio spreekt van een drukke jaarwisseling, ondanks het vuurwerkverbod, de lockdown en de horecasluiting. De brandweer moest op 31 december en 1 januari tot 8.00 uur in totaal 204 keer uitrukken. Dat is weliswaar minder dan vorig jaar (255), maar de inzet was wel intensiever.

Veel minder nieuwjaarsbranden in Noord-Holland-Noord

In het noorden van Noord-Holland zijn tijdens de jaarwisseling opvallend minder branden geweest dan vorig jaar. Dit jaar waren slechts 36 branden te blussen, tegenover 99 vorig jaar. De meeste brandmeldingen kwamen daar tussen 20.00 uur en middernacht. De brandweer en ambulances kregen in totaal 190 incidenten te verwerken, vorig jaar waren dat er nog 269.

Op sommige plekken was de sfeer gespannen. In Ursem stak een groep jongeren een olievat in brand. In de wijk Overdie in Alkmaar verzamelden jongeren brandbaar materiaal. Gemeente en politie konden daar escalatie voorkomen. In Wognum werd een ruit van de ambulancepost beschadigd door een vuurwerkbom die in een fietstunnel in de buurt ontplofte.

Rustige jaarwisseling in Limburg

In Noord- en Midden-Limburg verliep oud en nieuw dit jaar duidelijk anders: daar hebben ze een rustige jaarwisseling gekend, vergelijkbaar is met een doorsnee uitgaansavond. “Een goede start van 2021”, liet de veiligheidsregio Limburg vrijdag weten.

De brandweer moest 23 keer uitrukken voor kleine brandjes in onder meer prullenbakken. Deze kleine “vreugdevuren” hebben volgens de veiligheidsregio niet geleid tot problemen. Tot 1.30 uur hadden de ambulancebroeders het vrij rustig. Daarna moesten ze wat vaker de weg op omdat mensen gedronken hadden of drugsgebruik tot problemen leidde.

Kleine brandjes in Gelderland-Zuid

De brandweer in het zuiden van Gelderland is tijdens de jaarwisseling 121 keer uitgerukt, minder dan een jaar eerder, toen 156 keer moest worden ingegrepen bij brandjes en incidenten, meldt de veiligheidsregio op Nieuwsjaarsdag.

In de regio was rond de jaarwisseling vooral sprake van kleine brandjes, waaronder vijftien autobranden. Eén keer rukte de brandweer uit voor een brandmelding in een basisschool, maar die was snel onder controle. Rond 02.00 uur enkele brandweervoertuigen ingezet voor een brand in een schuur in Nederhemert, waar autobanden lagen opgeslagen. Deze brand was na anderhalf uur in bedwang.

De hulpverleners kregen tijdens deze jaarwisseling over het algemeen voldoende ruimte om hun werk te doen. Toch ging het bij branden in onder andere Tiel, Hedel en Waardenburg mis: daar werd de brandweer gehinderd en moest de politie bijspringen, aldus de veiligheidsregio.

Tekst & Beeld: ANP